Опять не обошлись без украинцев: героиня "Эмили в Париже" появилась в одной из серий в платье украинского бренда

В этом сезоне сериала мы в очередной раз увидим упоминания Украины.
21 декабря на Netflix вышел третий сезон сериала "Эмили в Париже" и в этой части шоуранеры однозначно решили загладить свои прошлые ошибки - во втором сезоне они сделали украинскую девушку воровкой.
Теперь же в одной из серий героиня сериала Минди Чен (которую сыграла Эшли Пак) появляется в красивом шелковом платье от украинского бренда Overthesea.
Стоимость такого наряда сейчас, согласно информации с официального сайта, 225 долларов.
Платье героини сериала выполнено в насыщенном оттенке, имеет вырез на животе и тонкие бретельки.
"Уже посмотрели новый сезон @emilyinparis? Мы ждали премьеру с нетерпением, ведь в последней серии прекрасная Минди одела наше платье Andromeda из коллекции Phenomenon. Мы невероятно впечатлены!", - написал бренд.
Однако это не единственное упоминание Украины. Также в одной из серий буквально на несколько минут в кадре появляется еще одна украинка, которая признается, что влюблена в своего преподавателя по экономике. Девушка в оригинале говорит на украинском языке.
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