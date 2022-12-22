Опять не обошлись без украинцев: героиня "Эмили в Париже" появилась в одной из серий в платье украинского бренда

В этом сезоне сериала мы в очередной раз увидим упоминания Украины.

21 декабря на Netflix вышел третий сезон сериала "Эмили в Париже" и в этой части шоуранеры однозначно решили загладить свои прошлые ошибки - во втором сезоне они сделали украинскую девушку воровкой.

Теперь же в одной из серий героиня сериала Минди Чен (которую сыграла Эшли Пак) появляется в красивом шелковом платье от украинского бренда Overthesea.

Стоимость такого наряда сейчас, согласно информации с официального сайта, 225 долларов.

Сцена из сериала "Эмили в Париже" / Фото: скриншот с видео

Платье героини сериала выполнено в насыщенном оттенке, имеет вырез на животе и тонкие бретельки.

Сцена из сериала "Эмили в Париже" / Фото: скриншот с видео

Сцена из сериала "Эмили в Париже" / Фото: скриншот с видео

"Уже посмотрели новый сезон @emilyinparis? Мы ждали премьеру с нетерпением, ведь в последней серии прекрасная Минди одела наше платье Andromeda из коллекции Phenomenon. Мы невероятно впечатлены!", - написал бренд.

Однако это не единственное упоминание Украины. Также в одной из серий буквально на несколько минут в кадре появляется еще одна украинка, которая признается, что влюблена в своего преподавателя по экономике. Девушка в оригинале говорит на украинском языке.

Фрагмент из "Эмили в Париже" / Фото: скриншот с видео

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