Опять удивили: в новой серии "И просто так…" стилисты повторили старый образ Кэрри Брэдшоу

Опять удивили: в новой серии "И просто так…" стилисты повторили старый образ Кэрри Брэдшоу

В продолжении сериала "Секс в большом городе" очень много отсылок к оригинальному сериалу, который выходил на экранах с 1998 до 2004 года, а также и к двум полнометражным фильмам 2008 и 2010 годов.

Во многих случаях пасхалки заложенные в сюжет завязаны на образах главной героини или обуви. Например, в первой части нам показали, знаменитые синие туфли Manolo Blahnik, в которых Кэрри выходила замуж, а в финале пятой серии главная героиня появляется в длинном полосатом платье-кардигане от бренда Missoni из ламе. Нард был создан для коллекции весна-лето 2022, а надела актриса его с туфлями Christian Louboutin.

Туфли традиционно для бренда имели красную подошву, а также были задекорированы золотистыми стразами.

Сара Джессика Паркер / скриншот с видео

Точно в таких же туфлях героиня сериала появилась в начале второй части полнометражного фильма "Секс в большом городе", который вышел в 2010 году.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Снимками со съемочной площадки в этом образе также поделились и стилисты сериала "И просто так…" Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго.

Возможно, такие флэшбеки от стилистов являются данью уважения Патриции Филд, которая буквально придумала стиль главной героини и работала над ее образами на протяжении всего существования сериала.

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