Осенний гардероб королевы Летиции: четыре обязательных элемента ее стильных образов

Жакеты из твида

Одна из любимых базовых вещей в королевском гардеробе — это твидовые жакеты. У королевы они есть разной длины, как удлиненные, так и короткие, а также разных цветов. Синий короткий жакет от Boss на замке королева удачно сочетала с широкими синими штанами с поясом и замшевыми лоферами тоже от Boss.

Светлый удлиненный твидовый жакет Massimo Dutti королева носила с широким черным поясом и черными прямыми брюками со стрелками, подобрав к нему черные лаковые туфли от бренда Sezane в стиле «Мэри Джейн».

Еще один любимый жакет из твида — красный с бахромой на рукавах. Его создали женщины Ассоциации по предотвращению проституции (APRAMP), и его Летиция носила много раз. Часто она сочетает такой жакет с черными брюками и черный объемный пальто без воротника от Carolina Herrera и лаковой обувью на каблуках.

Брючные костюмы

Элегантный и очень удобные брючные костюмы — основа осеннего гардероба королева Летиции. Кстати, твидовые модели, Ее Величество также любит и носит. У нее в гардеробе есть темно-синий костюм от бренда Sfera, который состоит из двубортного структурированного блейзера с золотыми пуговицами и брюк-клеш со стрелками. Такой наряд Летиция комбинировала с нюдовой сумкой Carolina Herrera и светлыми туфлями с круглыми носами на невысоких каблуках.

Костюм в оттенке бордо — среди любимчиков для осеннего периода. У Летиции это удлиненный блейзер и брюки прямого кроя от испанского Bleis Madrid. Он отлично комбинируется с черным топом, сумкой в тон от Carolina Herrera и туфлями из лаковой кожи от Sezane.

От бренда Boss у Летиции много нарядов, этот классический костюм в полоску — тоже его творение. Чтобы получить классический образ королева дополнила его нежно-голубой блузкой с бантом на шее и черными туфлями на невысоких каблуках от Magrit, а в руках держала небольшую сумку на коротком ремешке.

Пальто

Трудно представить осенний сезон без пальто. У королевы Летиции, конечно же, их огромная коллекция. Из самых любимых — классической черное средней длины с поясом, которое подходит практически под любой аутфит.

Объемное молочно-белое в стиле оверсайз, его Летиция носила с туфлями-лодочками на невысоких каблуках и небольшой сумкой.

Также элегантная классика — белоснежное пальто средней длины без воротника, под которым у королевы было твидовое темно-синее платье, дополненное черными лодочками на невысоком каблуке.

Еще одна классика — бежевое пальто от Carolina Herrera, под которое можно носить, как платье, так и брюки. Летиция дополняет его неизменной сумкой тоже от Carolina Herrera и нюдовыми лодочками на очень невысоком каблуке.

Обувь

Осенью испанская королева предпочитает носить комфортную кожаную обувь. Среди ее любимых пар — туфли черного цвета на устойчивых каблуках (часто от бренда Massimo Dutti), сочетая их с брюками или брючными костюмами.

Если же Летиция хочет привнести изюминку в образ, то может подобрать к классическому наряду необычного дизайна туфли. Например, черные от Uterque и непременно на устойчивых каблуках.

Они прекрасно дополняли серый удлиненный жилет от Roberto Verino, в тон которому она подобрала прямые брюки и надела белый свитер с высокой горловиной. Получился идеальный деловой лук.