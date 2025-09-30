ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
118
Время на прочтение
3 мин

Осенний гардероб королевы Летиции: четыре обязательных элемента ее стильных образов

Испанская королева Летиция всегда выглядит очень стильно. Мы решили рассмотреть детальнее ее осенний гардероб, из которого можно взять некоторые модные идеи себе на заметку. Итак, что же предпочитает носить осенью супруга короля Филиппа VI?

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Жакеты из твида

Одна из любимых базовых вещей в королевском гардеробе — это твидовые жакеты. У королевы они есть разной длины, как удлиненные, так и короткие, а также разных цветов. Синий короткий жакет от Boss на замке королева удачно сочетала с широкими синими штанами с поясом и замшевыми лоферами тоже от Boss.

Королева Летиция и ее дочь принцесса Леонор / © Getty Images

Королева Летиция и ее дочь принцесса Леонор / © Getty Images

Светлый удлиненный твидовый жакет Massimo Dutti королева носила с широким черным поясом и черными прямыми брюками со стрелками, подобрав к нему черные лаковые туфли от бренда Sezane в стиле «Мэри Джейн».

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Еще один любимый жакет из твида — красный с бахромой на рукавах. Его создали женщины Ассоциации по предотвращению проституции (APRAMP), и его Летиция носила много раз. Часто она сочетает такой жакет с черными брюками и черный объемный пальто без воротника от Carolina Herrera и лаковой обувью на каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Брючные костюмы

Элегантный и очень удобные брючные костюмы — основа осеннего гардероба королева Летиции. Кстати, твидовые модели, Ее Величество также любит и носит. У нее в гардеробе есть темно-синий костюм от бренда Sfera, который состоит из двубортного структурированного блейзера с золотыми пуговицами и брюк-клеш со стрелками. Такой наряд Летиция комбинировала с нюдовой сумкой Carolina Herrera и светлыми туфлями с круглыми носами на невысоких каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Костюм в оттенке бордо — среди любимчиков для осеннего периода. У Летиции это удлиненный блейзер и брюки прямого кроя от испанского Bleis Madrid. Он отлично комбинируется с черным топом, сумкой в тон от Carolina Herrera и туфлями из лаковой кожи от Sezane.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images

От бренда Boss у Летиции много нарядов, этот классический костюм в полоску — тоже его творение. Чтобы получить классический образ королева дополнила его нежно-голубой блузкой с бантом на шее и черными туфлями на невысоких каблуках от Magrit, а в руках держала небольшую сумку на коротком ремешке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Пальто

Трудно представить осенний сезон без пальто. У королевы Летиции, конечно же, их огромная коллекция. Из самых любимых — классической черное средней длины с поясом, которое подходит практически под любой аутфит.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Объемное молочно-белое в стиле оверсайз, его Летиция носила с туфлями-лодочками на невысоких каблуках и небольшой сумкой.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Также элегантная классика — белоснежное пальто средней длины без воротника, под которым у королевы было твидовое темно-синее платье, дополненное черными лодочками на невысоком каблуке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Еще одна классика — бежевое пальто от Carolina Herrera, под которое можно носить, как платье, так и брюки. Летиция дополняет его неизменной сумкой тоже от Carolina Herrera и нюдовыми лодочками на очень невысоком каблуке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Обувь

Осенью испанская королева предпочитает носить комфортную кожаную обувь. Среди ее любимых пар — туфли черного цвета на устойчивых каблуках (часто от бренда Massimo Dutti), сочетая их с брюками или брючными костюмами.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Если же Летиция хочет привнести изюминку в образ, то может подобрать к классическому наряду необычного дизайна туфли. Например, черные от Uterque и непременно на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Они прекрасно дополняли серый удлиненный жилет от Roberto Verino, в тон которому она подобрала прямые брюки и надела белый свитер с высокой горловиной. Получился идеальный деловой лук.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie