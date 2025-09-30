- Дата публикации
Звезды и мода
- Звезды и мода
118
3 мин
Осенний гардероб королевы Летиции: четыре обязательных элемента ее стильных образов
Испанская королева Летиция всегда выглядит очень стильно. Мы решили рассмотреть детальнее ее осенний гардероб, из которого можно взять некоторые модные идеи себе на заметку. Итак, что же предпочитает носить осенью супруга короля Филиппа VI?
Жакеты из твида
Одна из любимых базовых вещей в королевском гардеробе — это твидовые жакеты. У королевы они есть разной длины, как удлиненные, так и короткие, а также разных цветов. Синий короткий жакет от Boss на замке королева удачно сочетала с широкими синими штанами с поясом и замшевыми лоферами тоже от Boss.
Светлый удлиненный твидовый жакет Massimo Dutti королева носила с широким черным поясом и черными прямыми брюками со стрелками, подобрав к нему черные лаковые туфли от бренда Sezane в стиле «Мэри Джейн».
Еще один любимый жакет из твида — красный с бахромой на рукавах. Его создали женщины Ассоциации по предотвращению проституции (APRAMP), и его Летиция носила много раз. Часто она сочетает такой жакет с черными брюками и черный объемный пальто без воротника от Carolina Herrera и лаковой обувью на каблуках.
Брючные костюмы
Элегантный и очень удобные брючные костюмы — основа осеннего гардероба королева Летиции. Кстати, твидовые модели, Ее Величество также любит и носит. У нее в гардеробе есть темно-синий костюм от бренда Sfera, который состоит из двубортного структурированного блейзера с золотыми пуговицами и брюк-клеш со стрелками. Такой наряд Летиция комбинировала с нюдовой сумкой Carolina Herrera и светлыми туфлями с круглыми носами на невысоких каблуках.
Костюм в оттенке бордо — среди любимчиков для осеннего периода. У Летиции это удлиненный блейзер и брюки прямого кроя от испанского Bleis Madrid. Он отлично комбинируется с черным топом, сумкой в тон от Carolina Herrera и туфлями из лаковой кожи от Sezane.
От бренда Boss у Летиции много нарядов, этот классический костюм в полоску — тоже его творение. Чтобы получить классический образ королева дополнила его нежно-голубой блузкой с бантом на шее и черными туфлями на невысоких каблуках от Magrit, а в руках держала небольшую сумку на коротком ремешке.
Пальто
Трудно представить осенний сезон без пальто. У королевы Летиции, конечно же, их огромная коллекция. Из самых любимых — классической черное средней длины с поясом, которое подходит практически под любой аутфит.
Объемное молочно-белое в стиле оверсайз, его Летиция носила с туфлями-лодочками на невысоких каблуках и небольшой сумкой.
Также элегантная классика — белоснежное пальто средней длины без воротника, под которым у королевы было твидовое темно-синее платье, дополненное черными лодочками на невысоком каблуке.
Еще одна классика — бежевое пальто от Carolina Herrera, под которое можно носить, как платье, так и брюки. Летиция дополняет его неизменной сумкой тоже от Carolina Herrera и нюдовыми лодочками на очень невысоком каблуке.
Обувь
Осенью испанская королева предпочитает носить комфортную кожаную обувь. Среди ее любимых пар — туфли черного цвета на устойчивых каблуках (часто от бренда Massimo Dutti), сочетая их с брюками или брючными костюмами.
Если же Летиция хочет привнести изюминку в образ, то может подобрать к классическому наряду необычного дизайна туфли. Например, черные от Uterque и непременно на устойчивых каблуках.
Они прекрасно дополняли серый удлиненный жилет от Roberto Verino, в тон которому она подобрала прямые брюки и надела белый свитер с высокой горловиной. Получился идеальный деловой лук.