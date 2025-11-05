Особенное платье королевы: история наряда Елизаветы II, которое она носила на свадьбе сестры

Королева Елизавета II

Принцесса Маргарет, младшая сестра королевы Елизаветы, вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса в Вестминстерском аббатстве 6 мая 1960 года. Роскошная свадебная церемония ознаменовала новую эру для поклонников королевской семьи, поскольку стала первой подобной свадьбой, транслировавшейся по телевидению — церемонию посмотрело около 300 миллионов зрителей по всему миру.

Но также свадьба Маргарет ознаменовала еще одно событие — она была поворотным моментом в королевском протоколе, поскольку это был последний случай, когда члены королевской семьи надели длинные дневные платья на семейную свадьбу. Особенно роскошным и запоминающимся в тот день был образ старшей сестры невесты — королевы Великобритании Елизаветы II. Она появилась на празднике в бирюзовом длинном платье с пышной юбкой, которое было сшито из кринолиновой тафты, шелкового тюля с гипюровым кружевом.

Королева Елизавета II в день свадьбы сестры / © Getty Images

Кружево также украшало жакет-болеро и повторялось на юбке сзади. В ансамбле королевы также присутствовала шляпка, украшенная вуалью и розами, последние скорее всего были не только модным акцентом того времени, а и как комплимент принцессе Маргарет, второе имя которой Роуз. Также наряд дополняли пояс на талии с пряжкой, высокие перчатки и клатч.

Ансамбль королевы был разработан британским дизайнером Норманом Хартнеллом, который также создал свадебное платье принцессы Маргарет и наряды для остальных высокопоставленных женщин королевской семьи.

Эскиз платья королевы Елизаветы II созданный Норманом Хартнеллом / © Getty Images

Платье королевы повторяло силуэт невесты и, возможно, было намеком на их давнюю сетринскую традицию — Елизавета и Маргаер носили похожие наряды с самого детства.

А что касается украшений, что Елизавета II дополнила образ брошью «Узелок любовника» королевы Марии, двухрядным жемчужным ожерельем, серьгами с жемчугом и бриллиантами, а также браслетом и часами.

Сесил Битон, официальный фотограф свадьбы, так описал свой портрет королевы, сделанный на этой церемонии: «Королева произвела на меня огромное впечатление. Ее платье было поистине удивительно романтичным — юбка с плотными складками — и все в ней было словно у птички».

Больше подобное платье Елизавета на свадьбы в церковь не надевала, поскольку мода резко изменилась и женщины начали отдавать предпочтение длине миди. Длинные же платья Ее Величество носила только на государственные приемы и другие вечерние мероприятия.

Этот наряд королевы будет представлен на выставке «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле», открытие которой состоится в Королевской галерее Букингемского дворца 10 апреля 2026 года.