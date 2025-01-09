От блесток до короткой стрижки: пять трендов "Золотого глобуса"

Звездные красавицы очаровывали луками, но было несколько явных модных повторов.
Хоть "Золотой глобус" уже и прошел, но мир не перестает о нем говорить, вспоминая наряды гостей и номинантов, поскольку в этом году многие из них действительно постарались и подготовились к своему появлению. Мы же хотим выделить пять трендов церемонии, которые были заметны на многих из гостей, возможно подобное мы увидим в 2025 году еще не раз.
Блестки и пайетки
Многие из знаменитостей отдали предпочтение именно сверкающим и гламурным нарядам. Платья актрис были расшиты камнями, стразами пайетками. В свете софитов наряды сверкали как драгоценные камни.
Прическа в стиле Старого Голливуда
Такие прически стали довольно интересным открытием мероприятия. Ранее подобные укладки можно было увидеть на звездах 60-х годов. В большинстве случаев актрисы должны были использовать для этой прически накладные волосы, чтобы создать нужный объем.
Короткая стрижка
Церемония награждения стала поводом для знаменитых красавиц продемонстрировать не только ретро-прически, но и короткие стрижки такие как пикси или каре.
Коротке украшения на шее
Это были практически чокеры. Актрисы надевали изделия с камнями и кристаллами, которые отлично сверкали и придавали их образу гламура.
Платья со складками
Речь идет о всевозможных видах складок - плиссировке, драпировках и тому подобному. Знаменитые гостиы демонстрировали совершенно разные варианы на своих платьях и это выглядело оригинально и красиво.
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