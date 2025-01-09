От блесток до короткой стрижки: пять трендов "Золотого глобуса"

Хоть "Золотой глобус" уже и прошел, но мир не перестает о нем говорить, вспоминая наряды гостей и номинантов, поскольку в этом году многие из них действительно постарались и подготовились к своему появлению. Мы же хотим выделить пять трендов церемонии, которые были заметны на многих из гостей, возможно подобное мы увидим в 2025 году еще не раз.

Блестки и пайетки

Многие из знаменитостей отдали предпочтение именно сверкающим и гламурным нарядам. Платья актрис были расшиты камнями, стразами пайетками. В свете софитов наряды сверкали как драгоценные камни.

Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Прическа в стиле Старого Голливуда

Такие прически стали довольно интересным открытием мероприятия. Ранее подобные укладки можно было увидеть на звездах 60-х годов. В большинстве случаев актрисы должны были использовать для этой прически накладные волосы, чтобы создать нужный объем.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Короткая стрижка

Церемония награждения стала поводом для знаменитых красавиц продемонстрировать не только ретро-прически, но и короткие стрижки такие как пикси или каре.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Коротке украшения на шее

Это были практически чокеры. Актрисы надевали изделия с камнями и кристаллами, которые отлично сверкали и придавали их образу гламура.

Ариана Гранде / Фото: Associated Press

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Анна Саваи / Фото: Associated Press

Платья со складками

Речь идет о всевозможных видах складок - плиссировке, драпировках и тому подобному. Знаменитые гостиы демонстрировали совершенно разные варианы на своих платьях и это выглядело оригинально и красиво.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Читайте также: