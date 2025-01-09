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От блесток до короткой стрижки: пять трендов "Золотого глобуса"

От блесток до короткой стрижки: пять трендов "Золотого глобуса"

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Звездные красавицы очаровывали луками, но было несколько явных модных повторов.

Хоть "Золотой глобус" уже и прошел, но мир не перестает о нем говорить, вспоминая наряды гостей и номинантов, поскольку в этом году многие из них действительно постарались и подготовились к своему появлению. Мы же хотим выделить пять трендов церемонии, которые были заметны на многих из гостей, возможно подобное мы увидим в 2025 году еще не раз.

Блестки и пайетки

Многие из знаменитостей отдали предпочтение именно сверкающим и гламурным нарядам. Платья актрис были расшиты камнями, стразами пайетками. В свете софитов наряды сверкали как драгоценные камни.

Эйса Гонсалес / © Associated Press
Эйса Гонсалес / Фото: Associated Press
Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Прическа в стиле Старого Голливуда

Такие прически стали довольно интересным открытием мероприятия. Ранее подобные укладки можно было увидеть на звездах 60-х годов. В большинстве случаев актрисы должны были использовать для этой прически накладные волосы, чтобы создать нужный объем.

Николь Кидман / © Associated Press
Николь Кидман / Фото: Associated Press
Маргарет Куэлли / © Associated Press
Маргарет Куэлли / Фото: Associated Press

Короткая стрижка

Церемония награждения стала поводом для знаменитых красавиц продемонстрировать не только ретро-прически, но и короткие стрижки такие как пикси или каре.

Эмма Стоун / © Associated Press
Эмма Стоун / Фото: Associated Press
Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Коротке украшения на шее

Это были практически чокеры. Актрисы надевали изделия с камнями и кристаллами, которые отлично сверкали и придавали их образу гламура.

Ариана Гранде / © Associated Press
Ариана Гранде / Фото: Associated Press
Эль Фэннинг / © Associated Press
Эль Фэннинг / Фото: Associated Press
Анна Саваи / © Associated Press
Анна Саваи / Фото: Associated Press

Платья со складками

Речь идет о всевозможных видах складок - плиссировке, драпировках и тому подобному. Знаменитые гостиы демонстрировали совершенно разные варианы на своих платьях и это выглядело оригинально и красиво.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press
Керри Вашингтон / © Associated Press
Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

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