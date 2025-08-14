От бюджетных до бриллиантов и жемчуга: какие украшения носит 10-летняя принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

В шкатулке юной принцессы есть и действительно очень ценные реликвии ее родственников так и просто милые украшения, которое Шарлотте вполне носить по возрасту.

Бриллинатовая брошь подкова

На параде Trooping the Colour летом 2025 года принцесса Шарлотта отдала трогательную дань памяти своей покойной прабабушке, королеве Елизавете II. Девочка пришпилила бриллиантовую брошь в виде подковы к своему небесно-голубому платью.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Ориентировочная стоимость такой броши 10 000 фунтов стерлингов (около 14 тысяч долларов). А впервые мы видели Лотти в этой броши на государственных похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

По данным Daily Mail эта брошь первоначально принадлежала королеве Марии в 1920-х годах, позднее королеве-матери Елизавете и, в конечном итоге была подарена принцессе Шарлотте королевой Елизаветой II, продолжив традицию памяти и королевских традиций.

Серебрянный браслет Pandora

Летом принцесса Шарлотта появилась с родителями на Уимблдонском теннисном турнире. Она была в белом платье с оборками от Сары Бертон (та самая, которая шила для Кейт Миддлтон ее свадебное платье в 2011 году) и образ дополнила «браслетом дружбы» и серебрянным браслетом Pandora за 87 долларов. На ее браслете красовались три значимых подвески: изумрудный кристалл (отсылка к месяцу рождения принцессы), серебряный диск в форме сердца с выгравированным личным посланием и подвеска в виде Налы с покрытием из розового золота из популярной коллекции Disney «Король Лев».

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Как видим, юная Шралотта уже умело сочетает любимые бюджетные украшения и королевские реликвии, не без помощи своей мамы Кейт.

Ожерелье Accessorize

Это ожерелье принцесса Шарлотта носила на рождественской церковной службе 2024 года в Сандрингеме, где традиционно собралась вся королевская семья. На ней тогда было клетчатое пальто, которое отлично сочеталось с шарфом ее матери принцессы Кейт.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

На шее у принцессы было ожерелье от Accessorize стоимостью около 30 долларов. Оно было украшено аметистом, розовым кварцем и ониксом. Кстати, ее мама Кэтрин также является поклонницей Accessorize, особенно она любит носить серьги этого бренда.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Цветочный ободок для коронации

Это роскошное украшение для принцессы Шарлотты разработал бренд головных уборов Jess Collett совместно с Alexander McQueen. Серебристый венок-ободок стоимостью более 100 тысяч долларов создали специально для коронации ее дедушки короля Чарльза III. Украшение хорошо сочеталось с белым платье Шарлотты от Alexander McQueen с накидкой кейпом и венком на голове ее матери принцессы Уэльской.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Жемчужный браслет

Тогда же на коронации на Шарлотте был тонкий жемчужный браслет, стоимостью около 3 тысяч долларов. Не секрет, что жемчуг уже давно занимает видное место в коллекции ювелирных изделий членов королевской семьи и тесно связан с покойной королевой Елизаветой II, которая обожала и всю жизнь носила жемчуг. Ее наследники продолжают следовать этой традиции.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Принцесса Шарлотта и ее младший брат принц Луи / © Associated Press