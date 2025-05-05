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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

От дерзких прозрачных платьев до мини и стразов: что носила актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala

Это полная история образов оскароносной звезды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй — одна из звезд, которая появляется на красной дорожке Met Gala уже на протяжении многих лет. Образы актрисы бывали сдержанными, элегантными и дерзкими. Вообщем, начиная с 2009 года Энн пробовала разные образы и сотрудничала с разными дизайнерами, которые готовили ее наряды.

В преддверии старта этого гламурного светского мероприятия, предлагаем вспомнить все наряды Хэтэуэй.

2009 год

Энн дебютировала на Met Gala в мини-платье от Marc Jacobs с молнией, которое носила с босоножками на платформе и очень высокой прической.

/ © Associated Press

© Associated Press

2010 год

Актриса продемонстрировала образ в наряде от Valentino и украшениях Bulgari.

/ © Associated Press

© Associated Press

2013 год

Хэтэуэй надела прозрачное черное платье от Valentino с перьями и сделала стрижку пикси.

/ © Associated Press

© Associated Press

2014 год

Актриса носила наряд от Calvin Klein красного цвета.

/ © Associated Press

© Associated Press

2015 год

Она носила золотое платье с капюшоном от Ralph Lauren.

/ © Associated Press

© Associated Press

2018 год

Энн носила платье от Valentino и аксессуар в виде нимба на голове. Спина у платья была открытой.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

2023 год

На этом Met Gala Хэтэуэй блистала в платье от Versace.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
133
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