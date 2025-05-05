От дерзких прозрачных платьев до мини и стразов: что носила актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

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Энн Хэтэуэй — одна из звезд, которая появляется на красной дорожке Met Gala уже на протяжении многих лет. Образы актрисы бывали сдержанными, элегантными и дерзкими. Вообщем, начиная с 2009 года Энн пробовала разные образы и сотрудничала с разными дизайнерами, которые готовили ее наряды.

В преддверии старта этого гламурного светского мероприятия, предлагаем вспомнить все наряды Хэтэуэй.

2009 год

Энн дебютировала на Met Gala в мини-платье от Marc Jacobs с молнией, которое носила с босоножками на платформе и очень высокой прической.

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© Associated Press

2010 год

Актриса продемонстрировала образ в наряде от Valentino и украшениях Bulgari.

© Associated Press

2013 год

Хэтэуэй надела прозрачное черное платье от Valentino с перьями и сделала стрижку пикси.

© Associated Press

2014 год

Актриса носила наряд от Calvin Klein красного цвета.

© Associated Press

2015 год

Она носила золотое платье с капюшоном от Ralph Lauren.

© Associated Press

2018 год

Энн носила платье от Valentino и аксессуар в виде нимба на голове. Спина у платья была открытой.

© Associated Press

© Associated Press

2023 год

На этом Met Gala Хэтэуэй блистала в платье от Versace.

© Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images