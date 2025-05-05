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- Звезды и мода
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От дерзких прозрачных платьев до мини и стразов: что носила актриса Энн Хэтэуэй на Met Gala
Это полная история образов оскароносной звезды.
Энн Хэтэуэй — одна из звезд, которая появляется на красной дорожке Met Gala уже на протяжении многих лет. Образы актрисы бывали сдержанными, элегантными и дерзкими. Вообщем, начиная с 2009 года Энн пробовала разные образы и сотрудничала с разными дизайнерами, которые готовили ее наряды.
В преддверии старта этого гламурного светского мероприятия, предлагаем вспомнить все наряды Хэтэуэй.
2009 год
Энн дебютировала на Met Gala в мини-платье от Marc Jacobs с молнией, которое носила с босоножками на платформе и очень высокой прической.
2010 год
Актриса продемонстрировала образ в наряде от Valentino и украшениях Bulgari.
2013 год
Хэтэуэй надела прозрачное черное платье от Valentino с перьями и сделала стрижку пикси.
2014 год
Актриса носила наряд от Calvin Klein красного цвета.
2015 год
Она носила золотое платье с капюшоном от Ralph Lauren.
2018 год
Энн носила платье от Valentino и аксессуар в виде нимба на голове. Спина у платья была открытой.
2023 год
На этом Met Gala Хэтэуэй блистала в платье от Versace.