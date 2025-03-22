От динозавров до котиков: галстук - любимый аксессуар короля Чарльза, которым он самовыражается

Он знает, как продемонстрировать свою индивидуальность с помощью любопытной коллекции галстуков с принтами. К сожалению, этот аксессуар часто остается незамеченным.

Мужская мода не столь разнообразна, как женская, особенно, если вы публичный человек или, например, монарх, который должен одеваться в деловые сдержанные наряды и подченяться строгому дресс-коду. Однако король Чарльз нашел способ показывать не только свой хороший вкус, но также творческую натуру, и чувство юмора.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Монарх часто надевает галстуки в оригинальные и забавные принты, которые делают его образы более интересными. Вероятно, многие из этих аксессуаров являются подарками членов его семьи, как, например, галстук с динозаврами, но также на его шее не раз можно было увидеть галстуки с зебрами, котиками, совами, кораблями, а также другими интересными узорами. Многие из галстуков Чарльза являются творениями известного Модного дома Hermès и британского Fox & Chave Silk.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз / Фото: Getty Images

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