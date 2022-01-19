От королев до супермоделей: кто из знаменитых личностей любил носить леопардовый принт

Кто-то его обожает, а другие считают вершиной безвкусицы, но все же леопардовый принт занял свою нишу в мире моды и никуда уходить из нее не собирается несмотря ни на что.
Ежегодно многие дизайнеры показывают в своих коллекциях несколько вещей или аксессуаров с леопардовым принтом, но мы решили проследить историю его популярности и вспомнить знаменитостей, которые надевали леопардовые вещи в разные годы.
Итак, изначально леопардовые шкуры использовали исключительно как трофеи своих охотничьих заслуг, но в 20-30-е годы прошлого столетия вещи с подобными принтами начали носить кинозвезды и состоятельные дамы. После Второй мировой войны популярность леопардовых шуб не утихла, в частности, из-за "нового взгляда" таких дизайнеров, как Кристиан Диор, как-то он даже дерзко заявил: "Если вы честны и милы, не носите его". Соответственно, сложилось впечатление, что в таком хищном образе женщина выглядит более дерзкой.
В 40-50-е годы на Западе начали появляться и другие вещи с леопардовым принтом: платья с декольте, нижнее белье и корсеты. Все это способствовало ассоциации леопарда с чрезмерной сексуальностью, откровенностью и даже вульгарностью.
В конце 50-х и в 60-е годы леопардовые шубы стали считаться очень экзотическими, следовательно, являлись символом богатства и статуса. Их носили кинозвезды того времени, певицы, богатые женщины и принцессы и королевы.
Однако в конце 60-х начало развиваться движения против меха, и популярность таких шуб поутихла, и то, что когда-то было изящным и роскошным, стало считаться низкоклассной безвкусицей и фриковостью. В 70-х годах леопард тоже вернулся в моду, но на этот раз в совершенно другом контексте, став главным элементов дерзкого рок-образа, глэма и панка.
Любовь к леопарду вернул Джанни Версаче и сделал этот принт фишкой своего бренда. Модели демонстрировали на подиумах дерзкие комбинезоны и платья, а фотоссесии проводились на полностью декорированных леопардах кушетках и креслах, бренд предлагал даже постельное белье с леопардовым принтом.
Таким образом, в 80-90-е принт опять стал символом сексуальности и женственности, хотя носить его стали с большей осторожностью. Появлялись в леопардовых вещах звезды Spice Girls, супермодели Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс, Кортни Лав и даже принцесса Диана.
Сегодня же леопардовый принт можно встретить в коллекциях Givenchy, Prada, Gucci, Valentino и Dolce & Gabbana, но в современном мире большинство дизайнеров больше не использует натуральные меха.
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