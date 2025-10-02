От королевы Елизаветы до Кейт Миддлтон: какие туфли носили королевские невесты

Свадебный туфли принцесс / © Associated Press, Getty Images

Обычно все взгляды на королевской свадьбы прикованы к наряду невесты — это то что обсуждается, а также вызывает восхищение и зависть. На втором месте после платья находится сверкающая тиара у которой зачастую есть интересная история, а сама она усыпана бриллиантами.

Но есть также интересная деталь образа невесты, которая обычно остается в практически незамеченной и это туфли, ведь они спрятаны под длинной юбкой и оказываются в поле зрения только в некоторых моментах церемонии.

Поскольку туфли незаслуженно забыты на свадьбе, хоть их создание также кропотливо, как и другие детали образа, предлагаем посмотреть на некоторые из тех, которые в свой важный день надевали королевские невесты.

Королева Елизавета

Туфли Елизаветы II / © Getty Images

Когда она выходила замуж, то еще была в статусе принцессы. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года и невеста дополнила свое оригинальное платье из атласа, созданном Норманом Хартнеллом, парой атласных босоножек в тон.

Их создал известный в те годы обувной мастер Эдвард Рейн, получивший известность как тот, кто создает удобную и очень красивую обувь, соответствующую модным тенденциям. Они имели устойчивый каблук, несколько ремешков и застежку с пряжкой сделанную из серебра и украшенные мелким жемчугом.

Принцесса Диана

Туфли принцессы Дианы / © Getty Images

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года. Платье невесты из тафты цвета слоновой кости было создано дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль, а дополнили его туфли на низком каблуке, которые создавали долгие шесть месяцев. Такая высота каблуков была выбрана, поскольку Диана не хотела казаться выше своего будущего мужа.

Дизайн туфель также разработали Эмануэли, а изготовил их вручную Клайв Шилтон, мастер обуви. Туфли были выполнены из шелкового атласа, расшиты 542 блестками и 132 жемчужинами. В центре красовалось сердце, обрамленное нежными кружевами и вышивкой. Туфли назвали Lady Diana, а внутри их были вышитые инициалы жениха и невесты «D» и «C», переплетенных в форме сердца.

Принцесса Кейт

Туфли Кейт Миддлтон / © Associated Press

Платье Кейт Миддлтон было создано Сарой Бертон, которая в те годы возглавляла Модный дом Alexander McQueen и этот свадебный образ стал одним из самых культовых нарядов всех времен. Туфли, который прятались под длинной юбкой, было в точно таком же стиле, как и платье — лаконичные, удобные и нежные лодочки украшены элегантным белым цветочным кружевом. Свадебные туфли Кейт были также от Alexander McQueen.

Герцогиня Сассекская

Туфли Меган Маркл / © Associated Press

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года и образ невесты был очень минималистичным — она носила нежное платье, коорое дополняли туфли классического дизайна из шелкового атласа, созданные по мотивам кутюрного дизайна Givenchy, того же бренда, что и ее платье. Это были лодочки на высоких каблуках, с острыми носками и без декора.

Принцесса Евгения

Туфли принцессы Евгении / © Getty Images

Принцесса Евгения дополнила свое свадебное платье от бренда Peter Pilotto туфлями необычного для такого случая дизайна — это была модель от Charlotte Olympia с открытым носком, Т-образным ремешком и блочным каблуком.

Принцесса Беатрис

Туфли принцессы Беатрис / © Getty Images

Свадьба Беатрис состоялась в 2000 году и она выбрала самые необычные туфли из всех, которые когда-либо надевали британские королевские невесты. Принцесса решила поддержать устойчивую моду и просто повторно надела пару туфель, которые ранее носила на свадьбе Кейт Миддлтон и своего двоюродного брата принце Уильяма — нарядные туфли с открытой пяткой от Valentino. Это была модель украшенная стразами и выполнена в нежно-розовом оттенке.