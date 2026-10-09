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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

От "Мисс Конгениальности" до "Искупления": Лили Рейнгарт воссоздала культовые образы из кино

Культовые образы из любимых романтических фильмов вновь вдохновляют модную индустрию.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

После многих лет забвения романтические комедии переживают стремительное и бесспорное возвращение в мир кино и настоящий ренессанс. Несмотря на волну популярности в 90-х и 2000-х годах этот жанр надолго утратил популярность, поскольку был вытеснен рядом супергеройских франшиз и другими проектами.

Сейчас же, в эпоху стриминга, эта отрасль поп-культуры вновь обрела былую славу, и количество романтических комедий стремительно начало расти. Одним из новых фильмов, вышедших на экраны этой осенью, является экранизация популярного романа писательницы Али Хейзелвуд «Гипотеза любви». Главную роль в фильме исполнила 30-летняя актриса Лили Рейнгарт, а промокампанию к фильму она превратила в ностальгию по своим любимым картинам прошлого.

Вместе со стилистом Ибом Абделем Нассером Лили обратилась к образам самых известных героинь романтических фильмов — комедий и драм. Кем именно вдохновлялись актриса и её стилист, предлагаем узнать ниже.

Образ вдохновлен нарядом Сандры Баллок в фильме «Мисс Конгениальность» (Miss Congeniality)

Для своего появления на публике актриса выбрала фиолетовое платье от Hervé Léger, сшитое на заказ.

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Образ вдохновлён нарядом Дженнифер Гарнер в фильме «13 лет, но уже 30» (13 Going on 30)

Лили появилась в пальто того же фасона, что и у Гарнер в фильме, созданном художницей по костюмам Сьюзи ДеСанто. Это пальто Лили предоставил бренд Maria Cecilia, а дополнила образ актриса шоколадным платьем в стиле белья.

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Лили Рейнгарт / © Getty Images

Образ вдохновлён нарядом Бриттани Мерфи в фильме «Девушки из высшего общества» (Uptown Girls)

Для этого выхода Лили выбрала уже ставшее культовым платье Blumarine из той же коллекции, что и наряд героини фильма.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

Образ вдохновлён нарядом Киры Найтли в драме «Искупление» (Atonement)

Тёмно-зелёное платье от Tory Burch стало отсылкой к одному из самых известных кинообразов последних десятилетий, которое часто называют самым красивым платьем в кино.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

Образ вдохновлён нарядом Дрю Бэрримор в фильме «Вечная любовь» (Ever After: A Cinderella Story)

Бренд Rodarte создал для Рейнгарт платье Золушкипо мотивам образа Берримор из культового фильма.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

Образ вдохновлён нарядом Кейт Хадсон в фильме «Как избавиться от парня за 10 дней» (How to Lose a Guy in 10 Days)

Вместо оригинального платья от Carolina Herrera, как у Хадсон, актриса выбрала винтажную модель бренда Caché начала 2000-х годов.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

Образ вдохновлён нарядом Кейт Хадсон в фильме «Моё свидание с дочерью президента» (My Date with the President’s Daughter)

На премьере в Лос-Анджелесе она появилась в наряде от Miu Miu, созданном по индивидуальному заказу.

Лили Рейнгарт

Лили Рейнгарт

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