От нежного платья до классического костюма: три свадебных образа принцессы Монако Каролины

Принцесса Каролина в день своей первой свадьбы / © Associated Press

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Принцесса Каролина, старшая дочь голливудской звезды Грейс Келли и князя Монако Ренье III, хоть и не унаследовала трон, но завоевала статус мировой иконой моды еще с юности и на протяжении десятилетий только укрепляла это звание. Особенно внимание общественности интересовало то, что Каролина наденет на свадьбу, ведь замуж она выходила трижды.

Впервые принцесса Каролина вышла замуж в 21 год за 38-летнего банкира Филиппа Жюно, летом 1978 года. Среди гостей на свадьбе были такие звезды Ава Гарднер, Фрэнк Синатра и Кэри Грант. Мероприятие было разделено на два дня — 28 июня состоялась роспись, а 29 июня — венчание и прием. Свадебное платье для принцессы было создано Модным домом Dior, его разработал тогдашний креативный директор бренда Марк Боан. Это был легкий и нежный наряд, который полностью соответствующее духу того времени, платье отличалось прозрачными рукавами и изящной вышивкой, а также было относительно простым для такого роскошного королевского праздника. Волосы Каролина украсила белыми цветами и фатой, а в руках несла нежный букет. Пара развелась два года спустя, детей в этом браке у них не было.

Принцесса Каролина и Филипп Жюно / © Associated Press

Во второй раз Каролина вышла замуж за Стефано Казираги — спортсмена и наследника состоятельного итальянского промышленника, с которым познакомилась в ночном клубе в Монте-Карло. Они поженились в Монако 29 декабря 1983 года. Церемония была гораздо сдержанней, чем ее первая свадьба, поскольку на момент брака католическая церковь не расторгла еще ее первый брак, хотя по документам принцесса уже была разведена с первым мужем. Поэтому была проведена только гражданская церемония.

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В день свадьбы невеста уже была беременна, но скромное свадебное шелковое платье от Christian Dior кремового цвета это скрывало. Наряд был ниже колен, с V-образным декольте и драпировкой. Вместо фаты Каролина украсила волосы лентой. Также образ дополняли сатиновые туфли и несколько драгоценностей.

Принцесса Каролина, Стефано Казираги и их родители / © Getty Images

Этот брак продлился гораздо дольше. У них с Казираги родилось трое детей: Андреа, Шарлотта и Пьер, и пара оставалась вместе до трагической гибели Казираги — в 1990 году он разбился насмерть на катере во время морских соревнований.

Принцесса Каролина и Стефано Казираги / © Getty Images

В третий раз принцесса вышла замуж 23 января 1999 года в Монако. Ее новым мужем стал принц Эрнст Август V Ганноверский. Они поженились, когда принцессе исполнилось 42 года, а через полгода она родила четвертого ребенка — принцессу Александру Ганноверскую.

На свадебной церемонии Каролина в этот раз появилась уже в сдержанном наряде — голубом костюме от Chanel. Это был наряд с жакетом и прямой юбкой-карандашом, который украшали золотые пуговицы. Образ Каролина дополнила набором украшений с золотом и голубыми камнями, который включал серьги, брошь и несколько браслетов.

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Этот брак тоже не был особенно счастливым и пара в результате рассталась в 2009 году и с тех пор не общается. Развелись они или нет — неизвестно.

Принцесса Каролина и Эрнст Август V Ганноверский / © Getty Images