От принцесс до звезд: самые известные свадебные платья, созданные Модным домом Valentino

Свадебные платья Valentino

Возможно платья Valentino ассоциируются у вас прежде всего с роскошными красными дорожками, однако не только для них бренд создавал наряды. Здесь мы собрали самые известные свадебные платья знаменитостей в Valentino.

Ники Хилтон

Представительница богатой американской семьи хоть и известная тусовщица, однако для своего свадебного образа выбрала вневременной стиль без гламура и излишеств. Платье для Ники создали Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, которые работали в Модном доме Valentino.

Дизайнеры создали платье, которое сочетало в себе эстетику самых известных платьев невест в мире — Кей Миддлтон и Грейс Келли. Наряд полностью состоял из крупного цветочного кружева, имел длинные рукава, высокую горловину и пышную юбку со шлейфом в три метра.

Платье было изготовлено из трех разных оттенков слоновой кости и серебряного гипюра и украшено хрустальными бусинами. А вуаль, которой невеста дополнила наряд, была украшена по краям винтажным кружевом.

Ники Хилтон / © Getty Images

Дженнифер Лопес

Певица и актриса вышла замуж за Криса Джадда в 2001 году в классическом платье от Valentino с рукавами. Основатель Модного дома лично разработал свадебное платье для Лопес, которое изготовили в его ателье из кружева Chantilly разного дизайна. У платья было глубокое декольте, вырез на спине и длинные рукава.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Принцесса Мадлен

Романтичное свадебное платье шведский принцессы также создал легендарный итальянский дизайнер Валентино Гаравани. Юбка свадебного платья из шелковой органзы прошита вручную аппликацией из кружева Chantilly цвета слоновой кости — эксклюзивного кружева изготовленого на коклюшках с контурными рядами, нанесенными на шелковый тюль — тонкую ткань с сетчатой структурой.

Талия платья была складчатая, а широкая юбка расширялась узкими вертикальными складками и заканчивалась четырехметровым шлейфом. Верхняя часть платья с короткими рукавами также покрыта кружевом, которое обнажало плечи и имело глубокий вырез на спине.

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Принцесса Мари-Шанталь

Невеста хотела традиционный, но элегантный наряд и в результате ее платье стало одним из самых дорогих свадебных нарядов в истории королевских свадеб и якобы стоило невесте 225 тысяч долларов.

Платье было изготовлено из плотного шелка цвета слоновой кости. Ткань прекрасно держала форму, а юбка была в фасоне тюльпана. Украшала платье вышивка жемчугом, белыми нитками и бисером. В верхней части оно было кружевным и тоже имело аппликацию в виде цветов. Главным украшением наряда стал четырехметровый шлейф с вышивкой. Работало над платьем 25 швей, а на его создание ушло четыре месяца и 12 различных видов кружева.

Принцесса Мари-Шанталь / © Getty Images

Королева Максима

2 февраля 2002 года Максима Соррегьета Черрут вышла замуж в Амстердаме за принца Нидерландов. Для венчания невеста выбрала шелковое свадебное платье цвета слоновой кости от Valentino лаконичного дизайна. У наряда были рукава три четверти, воротник-стойка и юбка с кружевными вставками и длинным шлейфом. Как и любая королевская невеста Максима дополнила образ длинной фатой и тиарой.

Королева Максима / © Associated Press

Жаклин Кеннеди-Онассис

Для своей второй свадьбы невеста решила выбрать довольно простой мини-наряд цвета шампанского, который состоял из плиссированной юбки до колен и свободной блузы с широкими рукавами и зауженными манжетами. Также платье имело высокую горловину, как у водолазки, и кружевные вставки на блузке. Автором этого ансамбля был бренд Valentino и оно полностью было пошито по моде 60-х годов.

Жаклин Кеннеди-Онассис / © Associated Press

Беатриче Борромео

Она вышла замуж за Пьера Казираги, внука Грейс Келли, княгини Монако, на гражданской церемонии во Дворце Монако 25 июля 2015 года. Однако свадьбу пара праздновала несколько дней и за это время Беатриче сменила и несколько платьев. Одним из нарядов, который новая представительница княжеской семьи надела было платье, разработанное Марией Грацией Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли для бренда Valentino — бледно-розовое и золотое кружевное шелковое шифоновое платье с воздушными рукавами.

Никола Пельтц

Вокруг свадебного образа дочери американского миллиардера от Valentino было много спекуляций, в частности из-за того, что платье ей разработала не свекровь Виктория Бекхэм и ее ателье, а итальянский Модный дом. Однако образ Николы получился знаковым и нежным — это был лакиночный белый наряд, созданный Пьерпаоло Пиччоли. Платье было с квадратным вырезом, широкими бретельками, юбкой-футляром со шлейфом и без вышивки. Она дополнила свой ансамбль кружевными перчатками до локтя и роскошной вуалью с кружевными акцентами.

Гвинет Пэлтроу

Актриса Гвинет Пэлтроу давно является подругой Модного дома Valentino, поэтому неудивительно, что для свадьбы она выбрала именно дизайн от этого бренда. Это было нежное и практически невесомое платье А-силуэта, с прозрачным декольте, цветочным кружевом и вырезом на спине. Ткань для наряда была выбрана не белая, а нежно-розового цвета, что делало образ чрезвычайно элегантным и романтичным.

Клаудия Шиффер

Платье немецкой супермодели тоже создал Valentino, причем дизайн разработал модельер лично. Но это и не удивительно, ведь Шиффер на протяжении многих лет сотрудничала с брендом — выходила на подиум и принимала участие и их кампейнах. Поэтому именно дружба с дизайнером привела ее снова в его ателье.

«Собственно, я как раз хотела спросить, не мог бы ты создать мое свадебное платье». А он ответил: «Смешно, что ты спрашиваешь — я уже его сделал», — рассказывала модель о том, как появился ее наряд.

«Так что у него были варианты A, B, C, D — то, что мне могло бы понравиться: платье с открытыми плечами, с закругленным вырезом и много других опций. Все это было создано в Риме, в его ателье Valentino. На работу ушло шесть месяцев. А потом я приехала в Рим с мамой и двумя подружками невесты и впервые примеряла платье именно там, глядя в окно и думая: „Боже мой, это же la dolce vita“».