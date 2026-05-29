От принцессы Елизаветы до Кейт Миддлон: самые впечатляющие свадебные шлейфы королевских невест

Княгиня Шарлин, Меган Маркл и принцесса Кейт / © Associated Press

Реклама

Принцесса Диана

Свадебное платье принцессы Дианы / © Associated Press

Платье принцессы Дианы, созданное в соответствии с масштабом того, что впоследствии назовут «свадьбой века», отличалось рекордным шлейфом длиной 25 футов (7 метров 62 см) — самым длинным в истории британской королевской семьи.

Свадьба принцессы Дианы и Чарльза / © Associated Press

Оно было изготовлено из шелковой тафты цвета слоновой кости дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэлями.

Дизайнер Элизабет Эмануэль / © Associated Press

Дизайнерам пришлось даже измерить проход в соборе Святого Павла, чтобы убедиться, что шлейф будет плавно расправляться и выглядеть красиво. Не учли дизайнеры только один момент – проезд невесты в карете. Шлейф ее платья пришлось сложить в несколько раз и после того, как Диана вышла из нее, он выглядел немного помятым. Тем не менее, когда невеста поднялась по ступеням собора, шлейф эффектно заволновался позади нее.

Реклама

Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы / © Associated Press

Принцесса Елизавета

Для своей свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году принцесса Елизавета была одета в платье от Нормана Хартнелла с 16-футовым шлейфом ( 4 метра 88 сантиметров) из шелкового тюля.

Свадебное платье принцессы Елизаветы / © Associated Press

Шлейф был вдохновлен картиной Боттичелли «Весна», богато вышитый серебряной нитью цветочными, пшеничными и звездными мотивами, символизирующими обновление и возрождение в послевоенной Британии.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа / © Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин

Кейт Миддлтон шла под венец в платье, созданном британским дизайнером Сарой Бертон от Alexander McQueen.

Принцесса Уэльская Кейт и ее сестра Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Наряд имел 2,7-метровый шлейф из тюля цвета слоновой кости, отделанный изящной кружевной аппликацией, напоминающим распускающийся цветок. Он был значительно короче, чем у принцессы Дианы, но тщательно выверен, чтобы дополнить идеальные линии силуэта свадебного наряда невесты.

Реклама

Принцесса Евгения

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения / © Associated Press

Выбрав свадебное платье, принцесса Евгения проявила личную индивидуальность. Платье, созданное лондонским дизайнером Питером Пилотто, отличалось вырезом на спине, который дополнял шлейф.

Свадеьные наряды принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / © Associated Press

Выбор принцессы Йоркской был намеренным, так как она хотела в день своей свадьбы обнажить хирургический шрам на спине после коррекции сколиоза, превративший шлейф в символ личной индивидуальности и поддержку людей с этим заболеванием.

Принцесса Шарлин

Свадьба князя Альбера II и княгини Шарлин / © Associated Press

Свадебное платье принцессы Шарлин от Giorgio Armani Prive отличалось шлейфом 4 метров 88 сантиметров. Платье невесты из шелка цвета слоновой кости отличалось поразительной сложностью: шлейф был вышит более чем 40 000 кристаллами Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями, на что потребовалось более 2500 часов работы.

Княгиня Шарлин и ее отец в день свадьбы в 2011 году / © Associated Press

Герцогиня Сассекская Меган

Меган Маркл шла к алтарю в белоснежном наряде с вырезом «лодочка» от британского дизайнера и креативного директора французского Модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.

Реклама

Меган Маркл в день своей свадьбы в 2018 году / © Associated Press

Платье цвета слоновой кости с не очень длинным шлейфом, очень скромное и сдержанное, лишь со слегка приоткрытыми плечами. В создании наряда дизайнер руководствовалась двумя основными принципами – чистотой и простотой. По желанию Меган на фате были вышиты символы 53-х стран Содружества.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Новости партнеров