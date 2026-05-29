- Звезды и мода
- 3 мин
От принцессы Елизаветы до Кейт Миддлон: самые впечатляющие свадебные шлейфы королевских невест
Традиционный или современный свадебный шлейф остается центральным элементом королевского свадебного стиля. Мы собрали для вас самые впечатляющие свадебные образы и шлейфы всемирно известных королевских невест.
Принцесса Диана
Платье принцессы Дианы, созданное в соответствии с масштабом того, что впоследствии назовут «свадьбой века», отличалось рекордным шлейфом длиной 25 футов (7 метров 62 см) — самым длинным в истории британской королевской семьи.
Оно было изготовлено из шелковой тафты цвета слоновой кости дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэлями.
Дизайнерам пришлось даже измерить проход в соборе Святого Павла, чтобы убедиться, что шлейф будет плавно расправляться и выглядеть красиво. Не учли дизайнеры только один момент – проезд невесты в карете. Шлейф ее платья пришлось сложить в несколько раз и после того, как Диана вышла из нее, он выглядел немного помятым. Тем не менее, когда невеста поднялась по ступеням собора, шлейф эффектно заволновался позади нее.
Принцесса Елизавета
Для своей свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году принцесса Елизавета была одета в платье от Нормана Хартнелла с 16-футовым шлейфом ( 4 метра 88 сантиметров) из шелкового тюля.
Шлейф был вдохновлен картиной Боттичелли «Весна», богато вышитый серебряной нитью цветочными, пшеничными и звездными мотивами, символизирующими обновление и возрождение в послевоенной Британии.
Принцесса Уэльская Кэтрин
Кейт Миддлтон шла под венец в платье, созданном британским дизайнером Сарой Бертон от Alexander McQueen.
Наряд имел 2,7-метровый шлейф из тюля цвета слоновой кости, отделанный изящной кружевной аппликацией, напоминающим распускающийся цветок. Он был значительно короче, чем у принцессы Дианы, но тщательно выверен, чтобы дополнить идеальные линии силуэта свадебного наряда невесты.
Принцесса Евгения
Выбрав свадебное платье, принцесса Евгения проявила личную индивидуальность. Платье, созданное лондонским дизайнером Питером Пилотто, отличалось вырезом на спине, который дополнял шлейф.
Выбор принцессы Йоркской был намеренным, так как она хотела в день своей свадьбы обнажить хирургический шрам на спине после коррекции сколиоза, превративший шлейф в символ личной индивидуальности и поддержку людей с этим заболеванием.
Принцесса Шарлин
Свадебное платье принцессы Шарлин от Giorgio Armani Prive отличалось шлейфом 4 метров 88 сантиметров. Платье невесты из шелка цвета слоновой кости отличалось поразительной сложностью: шлейф был вышит более чем 40 000 кристаллами Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями, на что потребовалось более 2500 часов работы.
Герцогиня Сассекская Меган
Меган Маркл шла к алтарю в белоснежном наряде с вырезом «лодочка» от британского дизайнера и креативного директора французского Модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер.
Платье цвета слоновой кости с не очень длинным шлейфом, очень скромное и сдержанное, лишь со слегка приоткрытыми плечами. В создании наряда дизайнер руководствовалась двумя основными принципами – чистотой и простотой. По желанию Меган на фате были вышиты символы 53-х стран Содружества.