От принцеси Кейт до королевы Летицы: эффектные королевские образы с бантами

Королева Летиция, кронпринцесса Виктория и принцесса Кейт / © Getty Images

Королева Летиция

Королева-консорт Испании недавно посещала мероприятие по случаю 40-летия фонда CEOE в Королевском театре в Мадриде, где появилась в элегантной блузке Hugo Boss с бантом на шее и подобрала к ней кожаную юбку миди с разрезом и широким поясом на талии. Такой стильный деловой лук супруга монарха дополнила туфлями от Tod’s и черным пальто.

Королева Летиция / © Getty Images

Также мы видели несколько образов королевы с бантами во время ноябрьской поездки в Китай. На встрече со студентами Пекинского университета иностранных языков Летиция появилась в винного цвета брючном костюме, под который надела черную блузку с бантом и обула черные балетки с острым носком Magrit.

Королева Летиция / © Getty Images

А когда Летиция и ее муж король Филипп VI приветствовали в Мадриде султана Омана, королева появилась на этой церемонии в красивом небесно-голубом платье с цветочной аппликацией, вышивкой и бантом от Manuel Pertegaz. Тогда Летиция дополнила образ длинным черным пальто с поясом, туфлями-лодочками на невысоком каблуке и сумкой Carolina Herrera.

Королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Кейт одной из первых среди королевских особ начала носить наряды с бантами. Недавно она посещала саммит «Будущая рабочая сила», организованном Королевским фондом бизнес-целевой группы по вопросам раннего детства. На нем Кэтрин появилась в светло-сером брючном костюме Roland Mouret, а под жакет надела блузку с бантом цвета слоновой кости с каскадными оборками. Обута принцесса Уэльская была в туфли-лодочки от Russell and Bromley, а в руках несла сумку от Smythson.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Кстати, больше образов Кейт с бантами можно посмотреть в нашей подборке.

Кронпринцесса Виктория

Наследница шведского престола — кронпринцесса Виктория — тоже из тех королевских особ, которые носят банты, как элемент образа. В одном из таких луков Виктория приезжала на конференцию Forma Collaboration по вопросам морей и воды в Downtown Camper в ноябре 2024 гола в Стокгольме. Тогда она надела синий твидовый короткий жакет, под которым виднелась синяя блуза с бантом на шее и подобрала брюки в тон. Также она обула синие туфли на каблуках и подобрала синий клатч к образу.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Еще Виктория носила бант бордового оттенка на шее, когда посещала мероприятие по случаю 25-летия комплекса посольств северных стран вместе со своим мужем кронпринцем Даниэлем в Берлине. Кронпринцесса тогда дополнила красивый образ бордовым юбочным костюмом и ободком на голове.

Кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль / © Getty Images

Королева Максима

Королева Нидерландов носила платье с бантом на церемонии приведения к присяге великого герцога Гийома и великой герцогини Стефании Люксембургских. В тот день королева надела платье болотно-зеленого цвета с бантом на груди от Claes Iversen, образ, который, к слову, напомнил нам некоторые наряды принцессы Уэльской Кейт. К платью Максима еще подобрала пальто верблюжьего цвета без воротника тоже от бренда Сlaes Iversen, кожаный клатч в тон от Bottega Veneta с жемчужной отделкой и обула туфли-лодочки Gianvito Rossi из оливково-зеленой замши.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима обожает все крупные аксессуары и к бантам это тоже относится. На открытии ежегодного парламентского года в сентябре 2024 года Максима появилась в светло-голубом маки-платье с бантом на плече от Claes Iversen, в руках держала клатч Dior и обута была в босоножки на платформе Aquazzura.