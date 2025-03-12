От согревания рук до высмеивания: когда появились муфты и почему исчезли из моды

Муфты сейчас устарели, но они традиционно были цилиндрическими, их делали из меха или теплого материала, и они были предназначены для согревания рук. Считается, что они появились в 16 веке и что изначально они служили и кошельком, и грелкой для рук. Их часто богато украшали использовав в декоре также шелк, бархат и даже позолоту.

Муфты быстро стали модным аксессуаром как для мужчин, так и для женщин, особенно в 17 и 18 веках. В этот период они в основном изготавливались из роскошных мехов, и чем они были больше и пушистее, тем человек считался моднее. Но, конечно, по мере того, как муфты становились все более сложными и большими, карикатуры и сатирические гравюры начали высмеивать их.

Муфта, карикатура / Фото: Getty Images

Мужчин также начали высмеивать за ношение муфт в 18 веке, потому что это воспринималось как эффеминация. В начале 19 века муфты носили в основном только женщины, и они рассматривались как центральная часть женской верхней одежды. Так продолжалось в течение всего 19 века, после чего в 20 веке они вышли из моды.

На протяжении многих лет этот аксессуар периодически то появляется на прилавках магазинов, то исчезает, однако особой популярности больше не приобрел. Мухты заменили перчатки и варежки.

Модель демонстрирует платье с муфтой, 1964 год / Фото: Associated Press

Модель демонстрирует платье с муфтой, 1961 год / Фото: Associated Press

Однако несмотря на свою не практичность муфты продолжают иногда появляться. Они неоднократно дополняли образы королевских особ и известных дам.

Принцесса Диана согревает руки муфтой / Фото: Associated Press

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