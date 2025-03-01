От велосипедок до каскада на юбке: вспоминаем образы актрисы Деми Мур с красной дорожки "Оскара"

В этом году она номинирована за свою игру в фильме "Субстанция".

Совсем скоро в Лос-Анджелесе церемония "Оскар" состоится в 97-й раз и одной из номинанток в категории "Лучшая женская роль" стала актриса Деми Мур. За свою многолетнюю карьеру, которую она начала еще в конце 70-х годов, Мур номинирована на эту престижную премию впервые.

Тем не менее красную дорожку "Оскара" женщина посещала неоднократно, хотя и качестве гости мероприятия. В преддверии появления актрисы на мероприятии снова, предлагаем вспомнить, что она надевала на красную дорожку церемонии ранее.

1989 - 61-я церемония награждения

Она надела некое сочетание велосипедных шорт и корсета со шлейфом. Мур создала этот образ своими руками. Наряд на протяжении всех этих лет попадает в перечень самых странных образов "Оскара".

Деми Мур / Фото: Getty Images

1992 - 64-я церемония награждения

Для второго появления на церемонии она решила не экспериментировать и выбрала сиреневое платье от Versace с лифом, украшенным цветочными аппликациями. Образ дополняли перчатки.

Деми Мур / Фото: Getty Images

2010 - 82-я церемония награждения

Этот изумительный и романтичный наряд Мур опять был от Versace. Платье персикового цвета с юбкой из каскадных оборок очень шло звезде, а дополнила она его тогда клатчем, золотыми босоножками и бриллиантами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Теперь с нетерпением ждем вечернее платье, которое Деми Мур выбирает для "Оскара" в этот раз.

Читайте также:

Деми Мур в роскошных нарядах (32 фото)