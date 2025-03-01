От велосипедок до каскада на юбке: вспоминаем образы актрисы Деми Мур с красной дорожки "Оскара"

В этом году она номинирована за свою игру в фильме "Субстанция".
Совсем скоро в Лос-Анджелесе церемония "Оскар" состоится в 97-й раз и одной из номинанток в категории "Лучшая женская роль" стала актриса Деми Мур. За свою многолетнюю карьеру, которую она начала еще в конце 70-х годов, Мур номинирована на эту престижную премию впервые.
Тем не менее красную дорожку "Оскара" женщина посещала неоднократно, хотя и качестве гости мероприятия. В преддверии появления актрисы на мероприятии снова, предлагаем вспомнить, что она надевала на красную дорожку церемонии ранее.
1989 - 61-я церемония награждения
Она надела некое сочетание велосипедных шорт и корсета со шлейфом. Мур создала этот образ своими руками. Наряд на протяжении всех этих лет попадает в перечень самых странных образов "Оскара".
1992 - 64-я церемония награждения
Для второго появления на церемонии она решила не экспериментировать и выбрала сиреневое платье от Versace с лифом, украшенным цветочными аппликациями. Образ дополняли перчатки.
2010 - 82-я церемония награждения
Этот изумительный и романтичный наряд Мур опять был от Versace. Платье персикового цвета с юбкой из каскадных оборок очень шло звезде, а дополнила она его тогда клатчем, золотыми босоножками и бриллиантами.
Теперь с нетерпением ждем вечернее платье, которое Деми Мур выбирает для "Оскара" в этот раз.
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