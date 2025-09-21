От замшевых сапог до ботинок на шнуровке: любимая осенняя обувь принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Как и многие из нас принцесса Уэльская Кейт носит сапоги в холодный период времени года. И одной из ее самых любимых моделей, которые подходят для выходов в свет и отлично сочетаются с платьями и юбками длины миди, являются замшевые сапоги от Gianvito Rossi.

Принцесса Кейт в сапогах Gianvito Rossi / © Getty Images

Замшевые сапоги с острым носком

Одна из любимых моделей принцессы Кэтрин — коричневые замшевые сапоги Gianvito Rossi. Их Кейт носит довольно часто. Мы видели на ней их в сочетании с красным пальто Alexander McQueen и коричневой водолазке.

Принцесса Кейт в сапогах Gianvito Rossi / © Getty Images

Также принцесса носила их во время посещения общественного сада и лесного массива Медоу-стрит в Понтипридде, в Южном Уэльсе. Кстати, сочетала тогда Кейт сапоги с твидовым коротким жакетом от Ralph Lauren, который впервые надела 18 лет назад и юбкой-миди от Gucci в клетку.

Принцесса Кейт в сапогах Gianvito Rossi / © Getty Images

Замшевые сапоги с устойчивым каблуком

Еще одна любимая модель Кейт — черные замшевые высокие сапоги Gianvito Rossi на высоких, но устойчивых каблуках. Они отлично сочетаются с теплыми юбками в холодную погоду.

Принцесса Кейт в сапогах Gianvito Rossi / © Getty Images

Кэтрин носила их во время визита в спортивно-оздоровительный центр Aberavon, сочетая с молочно-белым пальто от Alexander McQueen, белой трикотажной водолазкой и юбкой-миди с принтом «гусиная лапка» от Zara стоимостью всего 24 доллара, а также миниатюрной кожаной сумкой от Mulberry.

Высокие сапоги из кожи

Эту модель обуви Кейт любит носить на мероприятия на природе. Высокие кожаные сапоги Penelope Chilvers, который в гардеробе принцессы уже более десяти лет, отлично подходят для мокрой погоды и даже в грязи в них будет сухо и комфортно.

Принцесса Кейт в сапогах Penelope Chilvers / © Getty Images

Кэтрин обувала их посещая пляж Ньюборо, чтобы присоединиться к отряду скаутов «Мост Менай», которые исследуют среду обитания диких животных в Северном Уэльсе. Сочетала принцесса обувь с удлиненной синей курткой и узкими брюками-скинни черного цвета.

Замшевые ботинки Chloe на шнурках

И, конечно, замшевые ботинки от Chloe, которые уже также очень давно находятся в гардеробе Кейт. Они отлично сочетаются с джинсами-скинни, рубашками и удлиненными жакетами.

Принцесса Кейт в ботинках Chloe / © Getty Images

Принцесса обувала их во время визита в Шотландию, на острова Малл и Айона. Тогда на ней как раз были обтягивающие джинсы Massimo Dutti, рубашка из денима Boden, двубортный жакет в принт «елочка» от Holland Cooper, а также любимыми ботинками на шнуровке от Chloe.

