От жемчуга до бриллиантов: как маленькая лента на лбу стала самым любимым аксессуаром Возрождения

"Дама с горностаем", автор Леонардо да Винчи / фото: культурное достояние

Обручи для головы, которые носились преимущественно на лбу, называются фероньерка и были очень популярны в эпоху Возрождения, а затем снова — в XIX веке, рассказала историк Эми Боингтон. Это украшение неоднократно изображалось на многих потретах, даже такими легендарными художниками как Леонардо да Винчи.

В частности итальянский художник изобразил фероньерку в своей работе «Дама с горностаем», где запечатлена Цецилии Галлерани. На женщине ранний пример одного из таких обручей — очень простой черный ремешок, который удерживает прическу на месте.

«Дама с горностаем», автор Леонардо да Винчи / фото: культурное достояние

Вот еще одна картина да Винчи, также датированная 1490-ми годами, и мы видим, что эта женщина также носит подобный обруч. Однако в этом случае он выглядит более изысканно, ведь прямо посередине лба закреплен драгоценный камень.

«Прекрасная Ферроньера», работа Леонардо да Винчи (или одного из его учеников) / фото: культурное достояние

Со временем украшение становилось все дороже и часто украшалось драгоценными камнями. Таким образом состоятельные люди демонстрировали свой статус и богатство. Например, на этом портрете женщины в образе Флоры (некоторые считают, что это Лукреция Борджиа) мы видим великолепный обруч с драгоценным камнем — возможно, бриллиантом в центре, окруженным золотой отделкой и жемчугом, закрепленным на тонкой ленте. Картина датирована примерно 1520 годом. После этого времени такие обручи исчезают из моды, их заменяют другие типы головных уборов.

Лукреция Борджиа в образе Флоры; автор Бартоломео Венето / фото: культурное достояние

Однако в 19 веке эта мода снова вернулась. Обручи начали носить гораздо выше на голове. Вот, например, портрет Джейн Дигби, написанный в 1831 году. В этом примере мы видим, что в 19 веке обручи стали намного роскошнее — они были инкрустированы драгоценными камнями и, хоть и вдохновлены Ренессансом, но подняли эту моду на новый уровень.

Леди Джейн Элизабет Дигби; автор Йозеф Карл Штилер / фото: культурное достояние

Особенно популярным был обруч из жемчуга с одной большой жемчужиной посередине — очень элегантно. Жемчуг вообще был чрезвычайно модным в XIX веке, и он прекрасно подходил тогдашним прическам.