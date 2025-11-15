- Дата публикации
Категория
Звезды и мода
От жемчуга до бриллиантов: как маленькая лента на лбу стала самым любимым аксессуаром Возрождения
Эта трикраса была модной на протяжении веков и несколько раз переживала реинкарнацию в разных видах.
Обручи для головы, которые носились преимущественно на лбу, называются фероньерка и были очень популярны в эпоху Возрождения, а затем снова — в XIX веке, рассказала историк Эми Боингтон. Это украшение неоднократно изображалось на многих потретах, даже такими легендарными художниками как Леонардо да Винчи.
В частности итальянский художник изобразил фероньерку в своей работе «Дама с горностаем», где запечатлена Цецилии Галлерани. На женщине ранний пример одного из таких обручей — очень простой черный ремешок, который удерживает прическу на месте.
Вот еще одна картина да Винчи, также датированная 1490-ми годами, и мы видим, что эта женщина также носит подобный обруч. Однако в этом случае он выглядит более изысканно, ведь прямо посередине лба закреплен драгоценный камень.
Со временем украшение становилось все дороже и часто украшалось драгоценными камнями. Таким образом состоятельные люди демонстрировали свой статус и богатство. Например, на этом портрете женщины в образе Флоры (некоторые считают, что это Лукреция Борджиа) мы видим великолепный обруч с драгоценным камнем — возможно, бриллиантом в центре, окруженным золотой отделкой и жемчугом, закрепленным на тонкой ленте. Картина датирована примерно 1520 годом. После этого времени такие обручи исчезают из моды, их заменяют другие типы головных уборов.
Однако в 19 веке эта мода снова вернулась. Обручи начали носить гораздо выше на голове. Вот, например, портрет Джейн Дигби, написанный в 1831 году. В этом примере мы видим, что в 19 веке обручи стали намного роскошнее — они были инкрустированы драгоценными камнями и, хоть и вдохновлены Ренессансом, но подняли эту моду на новый уровень.
Особенно популярным был обруч из жемчуга с одной большой жемчужиной посередине — очень элегантно. Жемчуг вообще был чрезвычайно модным в XIX веке, и он прекрасно подходил тогдашним прическам.