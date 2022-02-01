Отдали дань уважения: Schiaparelli воссоздали культовую вышивку, придуманную еще Эльзой Скиапарелли

В конце января в Париже проходила Неделя высокой моды, и одними из первых свою новую кутюрную коллекцию весна-лето 2022 представил Модный дом Schiaparelli. Шоу состоялось в стенах парижского Petit Palais.
Креативный дизайнер бренда Дэниел Розберри отказался от объема и цвета, поэтому в нарядах было всего четыре оттенка: черный, золотой, белый и нежно-бежевый. Также Розберри решил отдать дань уважения основательнице Модного дома Эльзе Скиапарелли, ведь мало того что в коллекции присутствовало много сюрреалистической и авангардной стилистики в виде металлических деталей, обуви с имитацией пальцев, сумки в виде голов и планет, но также нельзя не отметить роскошное платье с золотой вышивкой.
Вышивка на наряде изображает греческого бога Аполлона, поднимающегося из моря на колеснице с четырьмя лошадьми и является воссозданием фонтана Шарля Ле Бруна, который украшает территорию Версаля.
Впервые эта вышивка была создана Эльзой Скиапарелли для коллекции осень-зима 1938 года, которая называлась Zodiac ("Зодиак"). Вещи из коллекции были богато украшены различной вышивкой, вдохновением для которой стали астрологические знаки, Версальский дворец времен правления Людовика XIV (короля-солнца) и Аполлон.
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