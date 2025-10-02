Отказы и триумф на Victoria’s Secret: модели, которые попали в шоу не с первой попытки

Victoria’s Secret / © Associated Press

Victoria’s Secret — один из самых знаменитых бельевых брендов и в первую очередь не из-за своей продукции, а того, как он ее рекламирует. Самым успешным способом продвижения марки было создание ими модного показа, во время которого красивые модели дефилировали на подиуме в белье бренда. Несмотря на то что шоу критиковали, именно благодаря ему бренд стал настолько узнаваемым.

Девушки выходили на подиум не только в красивом белье, но и с роскошными огромными крыльями, которые были сделаны из перьев, стразов и других материалов. Многие модели мечтали попасть на шоу бренда и стать «ангелом», ради чего проходили специальные кастинги. Быть «ангелом» как Кэндис Свейнпоул или Алессандра Амбросио подразумевает не только выходить на подиум раз в год, но открывает много возможностей: узнаваемость, шанс представлять бренд на мероприятиях, сниматься для изданий и быть лицом рекламных кампаний.

Модели Victorias Secret

«Вы не получаете бесплатный пропуск на это шоу, вы не попадаете туда потому, что вы кто-то, вы попадаете туда потому, что вы это заслужили», — говорил об участницах Эд Разек, директор по маркетингу Victoria’s Secret.

Поскольку Victoria’s Secret возвращается с модным показом, во время которого в шоу примут участие одни из самых красивых и знаменитых девушек индустрии моды, предлагаем посмотреть, кого на эту работу взяли не с первой попытки.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Несмотря на то, что Джиджи сейчас одна из самых известных моделей мира, которая не только активно выходит на подиум, но также снимается в разных рекламных кампаниях и дружит со звездами, ее на работу в Victoria’s Secret взяли также не сразу. В 2014 году модель не взяли в команду о чем она рассказала в интервью Live With Kelly and Michael: «Я тренировалась каждый день и чувствовала, что мое тело полностью готово. Я была здорова, спортивна и готова к шоу, но, думаю, единственное, что мне мешало, — это мое искреннее волнение. Не могу передать, как страшно заходить в эту комнату, это просто ужасно».

Но все же после еще одной попытки Джиджи все же вышла на подиум этого шоу.

«Я использовала этот год [2014] как разминку и путь к следующему году [2015] с большей уверенностью и пониманием того, как все будет. Знаете, я очень нервничала, и, думаю, это выглядело как застенчивость. Я бы не сказала, что я самая застенчивая, но на шоу Victoria’s Secret стесняться точно нельзя. Думаю, это придало мне уверенности в себе на следующий год, и я могу использовать это как преимущество».

Белла Хадид

Белла Хадид

Младшая сестра Джиджи тоже потерпела неудачу, но в 2015 году. Несмотря на то что девушки с очень богатой семьи, а их мать сама модель в прошлом — они, как и многие другие участницы, проходили кастинг.

По словам девушки ее не взяли, потому что она была еще неопытной и ей хватало уверенности и харизмы, которые очень ценили кастинг-директоры.

Но уже в 2016-м она вышла на подиум Victoria’s Secret, причем вместе со своей сестрой Джиджи. Девушки стали первой парой сестер, которые принимали участие в этом показе.

Элиз Тейлор

Элиз Тейлор

В 2009 году она стала пятой моделью Victoria Secret из Австралии, но до того как завоевать этот статус получила отказ. Элиз вынуждена была проходить кастинг несколько раз, ведь модель, если у нее нет контракта «ангела», должна пройти прослушивание, независимо от того, сколько раз она уже участвовала в шоу.

«Я ходила на кастинг годом раньше и не прошла, потом в другой раз — прошла, а на следующий год снова не взяли, — рассказала Элиз Тейлор о своем опыте. „Думаю, это ценнее, когда тебя сначала отвергают, а потом все же берут. Так много девушек год за годом пробуют и не проходят, и все их старание оказывается впустую. Это очень разрушает, я разговаривала с девушками, которые были совершенно убиты, просто плакали. Ведь нужно столько сил вложить, чтобы подготовить тело, собраться морально, обрести уверенность хотя бы на те 30 секунд, пока ты на кастинге, — это очень стрессово“.

Жасмин Тукс

Жасмин Тукс

Как-то модель объяснила: «Когда я впервые пришла на прослушивание, меня в итоге не взяли в шоу. Я не восприняла это как личное оскорбление, потому что знала, что мне просто нужно немного повзрослеть. Мне было 18».

С апреля 2015 Жасмин является «ангелом» Victoria‘s Secret, а в 2016 году выходила на подиум в эксклюзивном Fantasy Bra — бюстгальтере украшеном драгоценными камнями.

Сара Сампайо

Сара Сампайо

Португальская модель дебютировала в шоу в 2013 году, но не с первого раза тоже.

«В первый год меня не выбрали, все было в порядке. Когда я не прошла, это было как удар ножом. Это то, ради чего ты работаешь весь год, и когда не получаешь желаемого, начинаешь по-настоящему сомневаться в себе. В третий раз я подумала: „Я не дам им повода не выбрать меня“. Это действительно особенный контракт, его нужно заслужить».

Но теперь Сара не просто участвует в показах — с апреля 2015 года она один из «ангелов» компании Victoria’s Secret.

Бриджит Малкольм

Бриджит Малкольм

Австралийская модель дважды проходила прослушивание, прежде чем ее утвердили. Она рассказала как-то: «Это был мой третий год участия в шоу… Первые два года мне отказывали. В первый год — потому что я была не в форме, а во второй — потому что не была достаточно уверена в себе, чтобы справиться».