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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Отрезали не жалея: случаи, когда звезды решили укоротить роскошное платье просто на Met Gala

Они решили не заморачиваться с двумя платьями и просто отрезали подол.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Карли Клосс

Карли Клосс / © Associated Press

На Met Gala, который на протяжении многих лет проходит в нью-йоркском Метрополитен Музее, звезды и дизайнеры всячески пытаются привлечь внимание своими нарядами, поэтому придумывают роскошные образы, которые все обсуждают еще не один год. Однако бывали случаи, когда звездным гостьям приходилось немного модифицировать свои платья.

Предлагаем вспомнить два случая, когда дизайнерские платья были безжально отрезаны.

В 2016 году модель Карли Клосс появилась на Met Gala в белом платье от бренда Brandon Maxwell, которое состояло из двух частей.

/ © Associated Press

© Associated Press

Когда модель вышла на красную дорожку — сняла верхнюю накидку и продемонстрировала всем платье с вырезами.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Однако в тот вечер дизайнер лично отрезал наряд модели сделав из него мини.

/ © Getty Images

© Getty Images

Как это было модель показывала в Instagram.

История повторилась в 2024 году. Певица Тайла появилась в наряде от Balmain из настоящего песка, которое было создано модельером Оливье Рустеном.

/ © Associated Press

© Associated Press

Однако наряд был хоть и впечатляющий, но очень неудобный — Тайла могла в нем только стоять. Чтобы подняться по лестнице или пройти по ковровой дорожке мероприятия, ей нужна была помощь.

/ © Getty Images

© Getty Images

Оливье Рустен лично обрезал юбку наряда из песка певицы просто на Met Gala.

/ © Getty Images

© Getty Images

Как это было модельер показывал в Instagram.

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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