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- Звезды и мода
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Отрезали не жалея: случаи, когда звезды решили укоротить роскошное платье просто на Met Gala
Они решили не заморачиваться с двумя платьями и просто отрезали подол.
На Met Gala, который на протяжении многих лет проходит в нью-йоркском Метрополитен Музее, звезды и дизайнеры всячески пытаются привлечь внимание своими нарядами, поэтому придумывают роскошные образы, которые все обсуждают еще не один год. Однако бывали случаи, когда звездным гостьям приходилось немного модифицировать свои платья.
Предлагаем вспомнить два случая, когда дизайнерские платья были безжально отрезаны.
В 2016 году модель Карли Клосс появилась на Met Gala в белом платье от бренда Brandon Maxwell, которое состояло из двух частей.
Когда модель вышла на красную дорожку — сняла верхнюю накидку и продемонстрировала всем платье с вырезами.
Однако в тот вечер дизайнер лично отрезал наряд модели сделав из него мини.
Как это было модель показывала в Instagram.
История повторилась в 2024 году. Певица Тайла появилась в наряде от Balmain из настоящего песка, которое было создано модельером Оливье Рустеном.
Однако наряд был хоть и впечатляющий, но очень неудобный — Тайла могла в нем только стоять. Чтобы подняться по лестнице или пройти по ковровой дорожке мероприятия, ей нужна была помощь.
Оливье Рустен лично обрезал юбку наряда из песка певицы просто на Met Gala.
Как это было модельер показывал в Instagram.