Парные образы звезд: вспоминаем случаи, когда влюбленные одевались в унисон
Одинаковые образы — это часто хороший способ, чтобы привлечь к себе внимание.
На этой неделе актер Тимоти Шаламе и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер посетили вместе премьеру нового фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз. Пара вышла на публику в парных образах — оранжевых луках от бренда Chrome Hearts.
Яркие образы пары моментально стали «вирусными» в Сети и породили много шуток.
Однако не только Тимоти и Кайли додумались одеться одинаково, ведь в течение многих лет влюбленные пары неоднократно демонстрировали подобные образы на самых разнообразных мероприятиях. Некоторые из этих луков стали частью поп-культуры.
Виктория и Дэвид Бекхэм
Самая известная пара Британии надела одинаковую одежду из кожи от Gucci на гала-вечер Versace 1999 года.
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Исполнители пришли в джинсовых образах от Levi’s, сделанных на заказ, на церемонию вручения American Music Awards в 2001 году.
Рианна и A$AP Rocky
В октябре 2022 года Рианна и A$AP Rocky посетили премьеру фильма Marvel «Черная пантера 2: Ваканда навсегда» в нарядах от Rick Owens.
Гвинет Пэлтроу и Брэн Питт
Голливудских звезд заметили 29 марта 1997 года в Париже на прогулке. Оба были в образах черного цвета и очках.