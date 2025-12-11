Парные образы звезд: вспоминаем случаи, когда влюбленные одевались в унисон

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

На этой неделе актер Тимоти Шаламе и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер посетили вместе премьеру нового фильма «Марти Суприм. Гений комбинаций» в Беверли-Хиллз. Пара вышла на публику в парных образах — оранжевых луках от бренда Chrome Hearts.

Яркие образы пары моментально стали «вирусными» в Сети и породили много шуток.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Associated Press

Однако не только Тимоти и Кайли додумались одеться одинаково, ведь в течение многих лет влюбленные пары неоднократно демонстрировали подобные образы на самых разнообразных мероприятиях. Некоторые из этих луков стали частью поп-культуры.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Самая известная пара Британии надела одинаковую одежду из кожи от Gucci на гала-вечер Versace 1999 года.

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Getty Images

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Исполнители пришли в джинсовых образах от Levi’s, сделанных на заказ, на церемонию вручения American Music Awards в 2001 году.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky

В октябре 2022 года Рианна и A$AP Rocky посетили премьеру фильма Marvel «Черная пантера 2: Ваканда навсегда» в нарядах от Rick Owens.

Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу и Брэн Питт

Голливудских звезд заметили 29 марта 1997 года в Париже на прогулке. Оба были в образах черного цвета и очках.

