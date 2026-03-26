Перешили сразу после церемонии: история свадебного платья королевы Александры

Принцесса Александра Датская и принц Уэльский в день свадьбы / © Getty Images

В марте 1863 года состоялась свадьба сына королевы Виктории — Альберта Эдварда, принца Уэльского (позже короля Эдуарда VII), и принцессы Александры Датской (позже королевы). Это было особое событие, ведь эта пара должна была в будущем стать королем и королевой, поэтому и платье для невесты должно было быть не только роскошным, но и особенным.

Современники описывали наряд, который выбрала датская принцесса для свадьбы с британским наследником, как «в очень изысканном вкусе, легкий, юный и по-королевски элегантный». Согласно книге «Внутри королевского гардероба: история одежды королевы Александры» написанной Кейт Страсдин, платье сшила портниха миссис Джеймс с Гановер-сквер в Лондоне. Однако уже через несколько дней после свадьбы платье передали портному мадам Элиз для переделки в вечернее — скорее всего, чтобы расширить небольшой гардероб принцессы.

В связи с этим возникли некоторые неловкие моменты, например когда художник Уильям Фрит, которому поручили создать официальный портрет церемонии, попросил показать платье для работы, ему сообщили, что его уже разрезали и перешили. Придворная дама новой принцессы Уэльской, успокоила Фрита, что «камеристка пообещала прислать вам все, что сможет».

В своем нынешнем виде свадебное платье состоит из лифа и отдельной юбки. Они изготовлены из слоново-кремового шелка, ткань которого имеет серебристую нить в переплетении. Лиф украшен вставкой из вертикально собранной сетки у выреза, к которой прикреплен глубокий волан из кружева. Юбка из муаровго шелка не имеет отделки, тогда как оригинальная юбка была покрыта слоями хонитонского кружева, которое сейчас хранится отдельно в королевской коллекции. Подкладка юбки также содержит дополнительный волан кружева — на этот раз брюссельского

А вот на момент свадьбы ансамбль принцессы был несколько иным, ведь лиф, как считается, состоял из ряда горизонтальных шелковых складок, как это было характерно для многих вечерних платьев того времени.

Переработка свадебного платья принцессы Александры так скоро после события является важным аспектом истории и это была обычная практика в то время. В течение 19 века многие женщины повторно использовали свои свадебные платья и часто выбирали путь перешивания. Это делалось для дальнейшего ношения вещи и было не важно — это платье обычной женщины или принцессы. Тем более в первое время после свадьбы новоиспеченную принцессу Уэльскую ожидало много мероприятий, где она должна была появляться в новых платьях, поэтому неудивительно, что Александра решила расширить свой гардероб за счет переделки свадебного платья, которое ей уже было не нужно.

Первоочередное платье было пошито из белого шелкового атласа, украшено цветами апельсина, миртом, пышными тюлевыми шариками и кружевом Хонитон. Оно имело аналогично украшенный 6-метровый серебряный муаровый шлейф и четыре кружевные воланы. Также в образе была кружевная вуаль. Узор кружева изображал рога изобилия, наполненные английскими розами, ирландскими трилистниками и шотландскими чертополохами. Принцесса Александра также дополнила образ венком из цветов апельсина и мирта.

Однако не обошлось перед свадьбой и без драм. Возможно также платье принцесса так быстро после праздника решила перешить, поскольку оно заставило ее немного грустить. Дело в том, что перед свадьбой принцесса получила особый подарок от короля Бельгии Леопольда — роскошное платье из брюссельского кружева. Однако при британском дворе решили, что оно не подойдет для свадьбы Александры — королева Виктория решила, что платье должно быть британского производства, поэтому подарок Леопольда она в день свадьбы не надела.

Переделка платья после свадьбы демонстрирует практичность и необходимость адаптации к активной светской жизни. В целом этот пример показывает, что Александра осторожно балансировала между придворными правилами, общественными ожиданиями и собственными желаниями. Ее свадьба стала началом образа публичной элегантности, который она поддерживала в дальнейшем и сделала моду своей сильной стороной.