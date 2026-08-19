Персиковое платье и секретный план дизайнера: как Елизавета II "прыгнула" из вертолета

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году Елизавета II удивила мир одним из самых неожиданных появлений в своей публичной карьере — онапоявилась в короткометражном фильме с Дэниелом Крейгом, исполнителем роли Джеймса Бонда. По сюжету королева якобы села в вертолёт, а затем «выпрыгнула» из него с парашютом прямо над Олимпийским стадионом.

Не менее эффектным, чем сам трюк, было персиковое платье королевы, украшенное кристаллами и кружевом. О том, как создавали этот образ и почему он требовал особой подготовки, Анджела Келли рассказывает в своей книге «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe».

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Келли, которая много лет работала личной помощницей и стилисткой Елизаветы II, вспоминает, что замысел режиссёра Дэнни Бойла предполагал чрезвычайно эффектное появление монархини. Поэтому для такого трюка требовалось не просто праздничное платье. Наряд должен был хорошо смотреться и во время «полёта», и на фоне яркой церемонии открытия.

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Каскадер Гарри Коннери выполняет прыжок / © Associated Press

Именно поэтому Келли остановила свой выбор на персиковом цвете — ярком, но в то же время достаточно нейтральном, чтобы не ассоциироваться с цветами ни одной из стран-участниц Олимпиады. Важное значение имело и само исполнение платья, ведь танцовщица должна была свободно двигаться во время сцены с прыжком, поэтому дизайн пришлось адаптировать под постановку. В то же время платье должно было оставаться узнаваемо королевским — элегантным и изысканным.

Для съёмок было создано два похожих платья. Одно предназначалось для Елизаветы II, другое — для каскадера Гарри Коннери, который выполнял прыжок.

Два платья, созданные Анджелой Келли / © Getty Images

Подготовку держали в строгом секрете. По словам Келли, даже некоторые члены королевской семьи не знали об этом замысле. Чтобы никто не заподозрил, для чего на самом деле нужны два платья, она объяснила, что одно из них планируют использовать для королевы, а другое — сохранить в качестве запасного для будущей выставки. Когда платье для каскадера было готово, его передали команде Дэнни Бойла. Там к нему добавили страховочную систему и парашют.

Сама Елизавета II, по воспоминаниям Келли, отнеслась к этой идее с юмором и согласилась на неё практически сразу. Она даже настояла, чтобы у неё в фильме была реплика. Ей предложили сказать «Добрый вечер, Джеймс» или «Добрый вечер, мистер Бонд». Королева выбрала второй вариант.

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Королева Елизавета II / © Associated Press

Так родилась одна из самых известных сцен церемонии открытия Олимпиады, а также самое яркое появление королевы на публике за всю историю её правления.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

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