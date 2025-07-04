Первая свадьба королевы Камиллы: каким было свадебное платье невесты

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулза / © Getty Images

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С помолвкой долго тянули

Брак с майором британской армии Эндрю Паркер-Боулзом для 25-летней Камиллы Шанд стал для будущей королевы первым. Их знакомство произошло в середине 60-х годов. Молодость у обоих была бурной, Камилла и Эндрю то встречались, то расходились, и мужчина совсем не торопился жениться. Эндрю тянул и в дело вмешались его и ее отцы. Но так и не дождавшись решительных действий от мужчины, Дерек Паркер-Боулз и Брюс Шанд сами опубликовали в The Times объявление о помолвке своих детей, как было принято в те времена.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Но, свадьба состоялась

4 июля 1973 года Камилла Шанд прибыла в Гвардейскую часовню Веллингтонских казарм в Лондоне, где состоялась их римско-католическая церемонии венчания. Ее под руку к алтарю вел отец Брюс Шанд.

Камилла со своим отцом Брюсом Шандом / © Getty Images

В этот день невеста была одета в белое платье с круглым вырезом на вороте и нежной тулью, прозрачными рукавами-фонариками и оборчатым подолом, созданном британским модным домом Belleville Sassoon, пишет womanandhome.com. Образ Камиллы дополняла длинная белая фата и букет белых лилий, которые она несла в руках. Также невеста носила модную тогда прическу боб, которую предпочитает и сейчас.

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Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулза / © Getty Images

В день свадьбы Камиллы и Эндрю также состоялся прием в Сент-Джеймсском дворце, на котором присутствовало аж 800 гостей. Торжество называли «светской свадьбой года».

Почему распался их брак

Камилла и Эндрю прожили более двадцати лет в браке и родили двоих детей — сына Тома и дочь Лору. Их развод припал на 1995 год, но уже несколько лет до этого супруги не жили вместе. Эндрю не был верен своей жене, а Камилла давно была влюблена в принца Уэльского Чарльза, с которым была знакома и дружила уже много лет. После развода Камилла и Эндрю продолжали оставаться в хороших отношениях и до сих пор их можно увидеть любезно болтающими на разных мероприятиях в Лондоне.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулза / © Getty Images

Через год Эндрю женился на Розмари Питман, а Камилла в 2005 году вышла замуж за принца Чарльза. Розмари умерла от рака 10 января 2010 года в возрасте 69 лет.