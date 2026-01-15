Первое платье королевы: история наряда Виктории, который 18-летний монарх надела на Тайный совет

Королева Виктория на Тайном совете / © Getty Images

Ни для кого не секрет, что королева Великобритании Виктория имела огромную коллекцию платьев, однако сохранились до сих пор, к сожалению, лишь единицы из ее гардероба. Одним из уникальных предметов гардероба Виктории было платье, которое она впервые надела как королева и оно до сих пор сохранилось и является ценным образцом ранней Викторианской моды.

Платье королевы Виктории, которое она надела на Тайный совет 20 июня 1837 года / © Getty Images

Называется этот наряд — платье Тайного совета. Его молодая 18-летняя королева надела в знак траура по покойному королю Вильгельму IV, который был ее дядей и благодаря которому она переняла престол, на свое первое заседание Тайного совета, состоявшееся 20 июня 1837 года. По сути, это была ее первая встреча с высшими советниками и министрами, которая состоялась в Красном салоне Кенсингтонского дворца, и именно там хранится это платье в наши дни.

Платье королевы Виктории, которое она надела на Тайный совет 20 июня 1837 года / © Getty Images

Сейчас платье имеет странный цвет, но это из-за того, что на самом деле изначально оно было черным. С годами наряд потерял цвет, ведь красители, которые в 19 веке использовали, были естественными и не устойчивыми.

Надела черное новая королева согласно протоколу, также наряд дополнял изысканный белый воротничок — элегантный, но скромный, который закрывал ее плечи. Платье соответствовало моде того времени — естественная подчеркнутая талия, низкие и покатые плечи, длинные пышные рукава и плиссированная юбка. Украшений на платье не было.

Однако на картине художника Дэвида Уилки, посвященной тому знаковому событию, Виктория изображена не в черном платье, а в белом. Существует две версии, почему художник так поступил: первая — он хотел выделить королеву, ведь другие герои картины были в черных костюмах. Вторая — художник хотел подчеркнуть невинность Виктории и, таким образом, создать ощущение иронии относительно того, что 18-летняя девушка теперь председательствует над всеми мужчинами в комнате — опытными политиками и чиновниками.

Королева Виктория на Тайном совете / © Getty Images

Ранее мы рассказывали, что также от времени потеряло свой цвет свадебное платье Уоллис Симпсон- жены Эдуард VIII, который ради нее отрекся от престола.