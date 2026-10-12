Первые детские шлемы: зачем малышам в 17–18 веках надевали странные шапочки

На портрете ребенок изображен в защитной шапочке / © Getty Images

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Если внимательно присмотреться к портретам детей 17–18 веков, можно заметить довольно необычный головной убор — не просто модные аксессуары, а настоящие предшественники современных детских шлемов, призванные защищать головки малышей.

По словам историка и автора аккаунта @history_with_amy Эми Бойнгтон, их называли pudding cap — это были мягкие защитные шапочки в форме валика из кожи или бархата, наполненные конским волосом или перьями. Их надевали на голову ребенка.

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Иногда эти шапочки завязывали под подбородком, однако чаще всего их просто надевали на голову — они хорошо держались благодаря своему размеру. Обычно их носили поверх льняного или хлопчатобумажного чепчика. Назначение было простым: смягчать удары и защищать голову малыша, если он падал, учась ходить.

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В домах эпохи раннего Нового времени детей, делающих первые шаги, поджидало немало опасностей: каменные и мраморные полы, открытые очаги, крутые лестницы — всё это могло привести к травмам, поэтому такие защитные шапочки были чрезвычайно важны. В то же время их присутствие на портретах свидетельствует и об особом, нежном отношении к детям в тот период. Для состоятельных семей эти головные уборы постепенно стали ещё и модным аксессуаром: они подчеркивали возраст ребёнка, показывали, что малыш уже учится ходить и переходит к следующему этапу детства.

Портрет молодой женщины с ребенком, 1620 год. Автор: Антонис ван Дейк / © Getty Images

Иногда такие шапочки даже подбирали под цвет детской одежды, украшали перьями, бантами и лентами. Такие детали красноречиво свидетельствовали о благосостоянии семьи и её положении в обществе. Однако головы малышей защищали не только в зажиточных семьях, ведь даже менее обеспеченные семьи старались позаботиться о безопасности своих детей.

Традиция носить такие шапочки сохранялась на протяжении всего 18 века и перешла в 19 век. До наших дней дошел и великолепный образец такого головного убора XIX века, который хранится в Музее искусств Метрополитен в Нью-Йорке. Мастерство исполнения и внимание к деталям свидетельствуют о том, что шапочка, скорее всего, принадлежала ребенку из состоятельной семьи: она изготовлена из кожи и шелка.

Детский головной убор для защиты от ударов / © Getty Images

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