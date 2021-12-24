Плагиат года: кто из знаменитых дизайнеров и брендов вдохновлялся идеями коллег

Вспоминаем очень похожие наряда, а также откровенные копии.
Существует фраза "Все придумано до нас", но в 2021 году она приобрела особых красок, ведь мы заметили, что очень многие дизайнеры начали воплощать в жизнь старые идеи, якобы вдохновляясь идеями коллег из прошлого. Мы решили собрать самые яркие примеры того, как знаменитые бренды копируют чужие идеи и не стесняются.
1. Золотые детали в образах
В 2021 году стали очень популярными наряды с золотыми деталями и накладки на тело. Особую любовь завоевал бренд Schiaparelli, которые в новой коллекции представил невероятно смелые наряды.
Решил не отставать от тренда и Модный дом Loewe и тоже выпустил коллекцию с золотыми деталями.
Однако впервые мы подобный дизайн заметили еще в совместной коллекции Александра Маккуина и Givenchy 1997 года. Тогда модель Алек Век вышла на подиум в золотом мини, очень похожем на то, что сейчас предлагаю дизайнеры.
Также в коллекции присутствовали и другие золотые детали.
2. Платье с паутиной
Также удивила и Зендея. Девушка надела на одну из премьер нового "Человека-паука" платье на тонких бретельках с глубоким V-образным декольте и разрезом от Maison Valentino. Наряд был с нескольких слоев и верхняя тонкая ткань имела вышивку в виде паутины.
Наряд был очень эффектным, да вот только мы нашли похожее платье с паутиной от John Galliano, созданное в 1997 году.
3. Платье-лебедь
Очень много лет одним из самых повторяемых является платье-лебедь, которое когда-то на вечеринку надела Марлен Дитрих. Особая популярность пришла в наряду после того, как в похожий надела на 73-ю церемонию "Оскар" певица Бьорк.
После платье появлялось еще в нескольких коллекциях разных дизайнеров, а в 2021 году свою интерпретацию этого образа выпустил бренд Dior.
4. Леди Гага и копии образов культовых дизайнеров
Американская певица в этом году неоднократно возвращалась в своих образах к моде прошлого, ведь во время работы над новым альбомом каверов некоторое время жила в Нью-Йорке и ежедневно попадала под прицел фотографов. Автором черного платья с пуговицами стал Dallas Coulter и оно точно повторяет знаменитый New Look, созданной Кристианом Диором в 1947 году.
Второй выход звезды был копией наряда Schiaparelli созданного в 1951 году. Для Гаги наряд сделал дизайнер Кристиан Сириано.
5. Знаменитый костюм Тома Форда
Том Форд решил сделать копию самого себя. В 1995 году дизайнер работал с Gucci и создал свой самый знаменитый бархатный костюм. Прославила этот наряд когда-то актриса Гвинет Пэлтроу, надев его на MTV Video Music Awards.
В 2021 году дизайнер видимо решил вспомнить былые заслуги и уже для собственной коллекции Tom Ford сезона весна-лето 2022 повторил тот наряд, но только с шортами.
6. Платье "Мисс Вселенная 2020"
Также не оригинальным оказалось и платье победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2020" Андреа Мезы, который проходил весной 2021 года.
Красное платье девушки, которое для нее создал мексиканский дизайнер Ivis Lenin, оказалось практически полной копией платья от бренда La Bourjoisie, созданного дизайнером Надимом Оливерой.
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