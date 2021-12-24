Плагиат года: кто из знаменитых дизайнеров и брендов вдохновлялся идеями коллег

Плагиат года: кто из знаменитых дизайнеров и брендов вдохновлялся идеями коллег

Вспоминаем очень похожие наряда, а также откровенные копии.

Существует фраза "Все придумано до нас", но в 2021 году она приобрела особых красок, ведь мы заметили, что очень многие дизайнеры начали воплощать в жизнь старые идеи, якобы вдохновляясь идеями коллег из прошлого. Мы решили собрать самые яркие примеры того, как знаменитые бренды копируют чужие идеи и не стесняются.

1. Золотые детали в образах

В 2021 году стали очень популярными наряды с золотыми деталями и накладки на тело. Особую любовь завоевал бренд Schiaparelli, которые в новой коллекции представил невероятно смелые наряды.

Решил не отставать от тренда и Модный дом Loewe и тоже выпустил коллекцию с золотыми деталями.

Зендая / Getty Images

Однако впервые мы подобный дизайн заметили еще в совместной коллекции Александра Маккуина и Givenchy 1997 года. Тогда модель Алек Век вышла на подиум в золотом мини, очень похожем на то, что сейчас предлагаю дизайнеры.

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Также в коллекции присутствовали и другие золотые детали.

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2. Платье с паутиной

Также удивила и Зендея. Девушка надела на одну из премьер нового "Человека-паука" платье на тонких бретельках с глубоким V-образным декольте и разрезом от Maison Valentino. Наряд был с нескольких слоев и верхняя тонкая ткань имела вышивку в виде паутины.

Зендея / Associated Press

Наряд был очень эффектным, да вот только мы нашли похожее платье с паутиной от John Galliano, созданное в 1997 году.

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3. Платье-лебедь

Очень много лет одним из самых повторяемых является платье-лебедь, которое когда-то на вечеринку надела Марлен Дитрих. Особая популярность пришла в наряду после того, как в похожий надела на 73-ю церемонию "Оскар" певица Бьорк.

Бьорк / Associated Press

После платье появлялось еще в нескольких коллекциях разных дизайнеров, а в 2021 году свою интерпретацию этого образа выпустил бренд Dior.

Модель во время показа круизной коллекции Dior 2022 на стадионе Панатинаико 17 июня 2021 года в Афинах, Греция / Getty Images

4. Леди Гага и копии образов культовых дизайнеров

Американская певица в этом году неоднократно возвращалась в своих образах к моде прошлого, ведь во время работы над новым альбомом каверов некоторое время жила в Нью-Йорке и ежедневно попадала под прицел фотографов. Автором черного платья с пуговицами стал Dallas Coulter и оно точно повторяет знаменитый New Look, созданной Кристианом Диором в 1947 году.

Леди Гага / Getty Images

Модель в платье Dior / Getty Images

Второй выход звезды был копией наряда Schiaparelli созданного в 1951 году. Для Гаги наряд сделал дизайнер Кристиан Сириано.

Леди Гага / Getty Images

5. Знаменитый костюм Тома Форда

Том Форд решил сделать копию самого себя. В 1995 году дизайнер работал с Gucci и создал свой самый знаменитый бархатный костюм. Прославила этот наряд когда-то актриса Гвинет Пэлтроу, надев его на MTV Video Music Awards.

Гвинет Пэлтроу в 1996 году / Getty Images

В 2021 году дизайнер видимо решил вспомнить былые заслуги и уже для собственной коллекции Tom Ford сезона весна-лето 2022 повторил тот наряд, но только с шортами.

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6. Платье "Мисс Вселенная 2020"

Также не оригинальным оказалось и платье победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2020" Андреа Мезы, который проходил весной 2021 года.

Мисс Вселенная-2021 / Getty Images

Красное платье девушки, которое для нее создал мексиканский дизайнер Ivis Lenin, оказалось практически полной копией платья от бренда La Bourjoisie, созданного дизайнером Надимом Оливерой.

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