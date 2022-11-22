Плагиат или дань уважения: Иванка Трамп повторила легендарный образ Грейс Келли из фильма

Для свадьбы сестры Трамп выбрала необычный наряд, который не только отлично на ней смотрелся, но и акцентировал внимание на ее кумирах.

В мире богатых и знаменитых многие из публичных личностей стараются привлечь внимание к своим персонам с помощью одежды, поэтому часто наряды эпатажны, излишне сексуальны или созданы именитыми модельерами. Иногда бывает и так, что звезды пытаются подражать уже состоявшимся личностям, являющимся из кумирами.

Именно по одному из недавних образов дочери бывшего президента США Иванки Трамп, мы узнали, что она является поклонницей киноактрисы и княгини Монако Грейс Келли.

Тайна раскрылась, когда Иванка опубликовала серию фото сделанных на свадьбе ее младшей сестры Тиффани.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

На Иванке в тот день было нежно-голубое платье на тонких бретельках. Наряд состоял из шелка нескольких оттенков, он хорошо подчеркивал фигуру девушки, а его украшением стала драпировка и элементы в виде узлов ткани. Дополнением к платью была тонкая длинная вуаль, которую Иванка накинула на плечи.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Якобы автором этого платья является ливанский модельер Elie Saab.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Этот образ вызвал восторг в Сети и многие его обсуждали, восхищаясь вкусом Трамп, но на самом деле наряд никакого отношения к Иванке не имеет, а является репликой платья, которое в 1955 году носила актриса Грейс Келли, ставшая потом княгиней Монако. В этом платье Кэлли появилась в романтический детектив Альфреда Хичкока "Поймать вора", где сыграла богатую американку Фрэнсис Стивенс. Платья появилось в сцене во время ужина героини с матерью и вечера а казино.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Как видим, лиф оригинального платья выполнен из более плотной ткани, чем у Иванки, также у него нет такого длинного шлейфа.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Однако дизайн наряда Грейс Келли более сложный, в юбке использовано два оттенка голубой ткани.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Отличается и дизайн спины наряда.

Грейс Келли в фильме "Поймать вора" / Фото: скриншот с видео

Автором платья Грейс Келли является культовый американский художник по костюмам Эдит Хэд. За свою долгую карьеру в Голливуде она была номинирована 35 раз на премию Американской киноакадемии, и стала лауреатом "Оскара" восемь раз.

Эдит Хэд / Фото: Associated Press

Эдит одевала главных див Голливуда, среди которых, помимо Кэлли, были Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и Марлен Дитрих. Многие образы созданные этой женщиной для знаменитых красавиц вошли в историю и ими восхищаются и по сей день и, вероятно, Иванка входит в число почитателей ее творчества.

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