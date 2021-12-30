Плагиаты, обманы и апроприации: самые громкие скандалы мира моды в 2021 году

Подводим итоги и вспоминаем, чем шокировали знаменитые бренды.

Мир моды всегда окутан скандалами и интригами, поэтому еще не было года, когда бы бренды не попадали в очередные неприятности из-за культурной апроприации, плагиата или неприемлемых коллабораций. Поскольку скандалов в 2021 году было немало, предлагаем вспомнить самые громкие из них.

1. Показ Givenchy

Очень печальным стал выход украинской модели Кристи Пономар на подиум во время показа этого французского бренда. После показа девушка моментально стала знаменита на весь мир, но не из-за своего дефиле, а из-за украшения, которое демонстрировала на подиуме.

Дело в том, что украшение было выполнено в виде удавки, и многие его раскритиковали, отмечая, что это эстетизации суицида.

Getty Images

2. Сумка Valentino

Итальянский бренд повергся критике из-за рекламы с мужчиной, которая была посвящена стеганой сумке Roman Stud. В рекламной кампании были задействованы голые мужчины с аксессуарами бренда. Больше всего досталось фотографу Майклу Бейли-Гейтсу, фото которого было опубликовано первым. Снимок являлся автопортретом. В комментариях к этой публикации разразилась дискуссия поклонников и противников данного фото.

Когда история забылась, бренд продолжил публиковать снимки других мужчин, но они такого шума уже не вызвали.

3. Victoria’s Secret

2021 год точно был не лучшим для этого бельевого бренда. Летом они заявили, что отказываются от сотрудничества с супермоделями, которых многие знали как "ангелов" Victoria’s Secret, ведь наконец-то прислушались к миру и решили внести расовое разнообразие. Дело в том, что на протяжении многих лет бренд обвиняли в чрезмерном эротизме, расовой ограниченности, фотошопе тел моделей и их чрезмерной худобе. Ведь на самом деле носят их белье не супермодели с обложки, а обычные женщины. Также Victoria’s Secret заявили, что теперь будут сотрудничать с женщинами, известными своими достижениями, а не формами.

Но после таких попыток спасти репутацию и очистить свое имя Victoria’s Secret опять влип в скандал, и случилось это всего через несколько месяцев после предыдущего их заявления с "переосмыслением". В новой рекламной компании снялась модель Хейли Бибер. Девушке пририсовали достижения, назвав ее правозащитницей в области кибербуллинга. Но ни в какой организации она не состояла, образования не имеет, и, за какие заслуги ее взяли в штат "женщин, известных своими достижениями, а не формами", никто не понял.

Также в рекламе новой коллекции снялись все те же модели, которые ранее были "ангелами".

4. Платья Билли Портера

В 2020 году экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс стал первым мужчиной, который появился на обложке культового модного журнала Vogue за всю его 127-летнюю историю. Более того, певец снялся для глянца в платье.

Такой поворот событий серьезно задел актера Билли Портера, который первый публично начал носить платья и зародил новый тренд. Он обиделся, что Vogue решили снять в платье не его для своей обложки, а Гарри.

"Я изменил правила. И это не его, это просто факт. Я был первым, кто носил платья, а теперь это делают все. Я чувствую, что индустрия моды приняла меня только потому, что они должны были это сделать. Я начал этот дискурс, и все же Vogue поместили Гарри Стайлса, белого натурала, в платье на свою первую обложку с мужчиной. Ему все равно. Он это делает просто потому, что сейчас это модно. А для меня это политика. Это моя жизнь. Мне пришлось бороться всю свою жизнь, чтобы получить возможность надеть платье на "Оскар", и меня не расстреляли. Все, что нужно было сделать ему, — это быть белым и не быть геем", - сказал Билли в интервью Sunday Times.

Билли Портер / Getty Images

После своих слов Портеру пришлось извиниться перед Гарри. Для этого он специально пришел на вечернее шоу.

"Гарри Стайлс, я приношу свои извинения за то, что упомянул твое имя. Дело не в тебе. Разговор не о тебе. На самом деле разговор гораздо глубже. Речь идет о системах угнетения и уничтожения цветных людей, которые вносят свой вклад в культуру", - сказал 52-летний актер в эфире.

"Прости, Гарри. Я не имел в виду ничего плохого. Я гей. Нам нравится Гарри Стайлс, он милый!" - добавил Портер.

5. "Дружба народов"

Не обошли скандалы и Украину. В октябре разгорелся скандал из-за обложки российского глянца Elle Russia с заголовком "Дружба народов", которая была посвящена Украине. Более того, на этой обложке была изображена украинская модель Sveta Potomski в нарядах и аксессуарах от украинских брендов BEVZA и Litkovskaya.

Автором фотосъемки выступил украинский фотограф Назар Черный. В проекте также приняли участие украинки - стилист Юлия Захарова и визажист-стилист Ветрова Александра. Многие в Сети были шокированы обложкой и тем, что некоторые считают нормальным сотрудничество со страной-агрессором, которая ведет против Украины гибридную войну.

Как оказалось, бренды были не в курсе того, что их вещи использовали для съемки. В комментарии для НВ Life представитель бренда BEVZA сказал, что они не были в курсе этого проекта. По его словам, луки из их коллекции взял фотограф и стилист, которые отвечали за эту съемку.

"Мы были шокированы, когда увидели публикацию. Особенно о дружбе. Публикация стала неприятным сюрпризом. Мы на нее согласия не давали. Светлана Бевза не продает вещи в Россию с 2014 года".

6. Slavik's Fashion

Летом все опять вспомнили о бездомном Славике из Львова. А все потому, что украинский фотограф Юрко Дячишин обвинил модный бренд Vetements в плагиате. По словам Дячишина, бренд в своей новой коллекции весна-лето 2022 полностью скопировала образы Славика, который был героем съемок Дячишина в 2011-2013 годах. Фотопроект получил название Slavik's fashion, и у него есть официальные страницы в соцсетях.

Ранее Vetements уже брал за основу своих образов фотографии со Славиком. Однако тогда создатель бренда Демна Гвасалия это открыто признавал. Теперь же, когда Гвасалия уже не у руля (он покинул бренд в 2019 году), бренд полностью скопировал со Slavik's fashion образы, но то, что это работа Дячишина, нигде не упомянул.

7. Расизм и апроприация от Balenciaga

После истории со Славиком имя Демна Гвасалия опять появилось в заголовках, а все из-за спортивных штанов Trompe-L'Oeil с поясом в виде трусов-боксеров, которые торчат из-под брюк. Пользователи Сети отметили, что стиль этих брюк – имитация спущенных штанов - похож на стиль темнокожих рэперов 90-х годов.

Мода на такой вид одежды появилась из-за темнокожих заключенных в американских тюрьмах. В 80-х им выдавали большой размер одежды (видимо, стандартный) и запрещали надевать ремни, поэтому, когда они ходили, брюки сползала с бедер. Многие восприняли это и как расизм, и как апроприацию.

8. Адвент-календарь Chanel

В конце года знаменитый французский бренд тоже оскандалился, но не из-за одежды, а адвент-календаря за 825 долларов (22 349 гривен). Календарь бренд выпустил в честь 100-летнего юбилея аромата Chanel № 5, но, когда покупатели начали открывать ячейки календаря, поняли, что их просто обманули, ведь внутри календаря была не косметика, а самый настоящий мерч и канцелярия.

Адвент-календарь Chanel

Изначально покупатели только тихо возмущались, но огласка случилась, когда распаковку снял и опубликовал в своих соцсетях американский блогер Элиc Хармон. Ролики Элиc стали "вирусными", и их посмотрели огромное количество раз, и также под ними было много негативных комментариев в сторону бренда. Дошло до того, что на скандал отреагировали и сами Chanel.

Адвент-календарь Chanel

"Это противоречие несколько прискорбно, потому что это было не то, что планировали Chanel. Мы думали, что доставим удовольствие некоторым своим покупателям, предлагая такой продукт. В будущем мы, безусловно, будем гораздо внимательнее", - сказал резидент fashion-направления бренда Бруно Павловски.

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