Платье "Башир": почему вечерний наряд принцессы Дианы называют именем скандального журналиста

Принцесса Диана / © Getty Images

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза был уже только формальностью, когда в 1995 году она дала скандальное и пронзительное интервью журналисту BBC Мартину Баширу для программы «Панорама», которое шокировало мир. Тогда принцесса Уэльская впервые публично рассказала об плохих отношениях с мужем, о борьбе с послеродовой депрессией и булимией, а также о романе Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Именно в тот вечер, ведя беседу в гостиной Кенсингтонского дворца, она сказала знаменитую фразу о романе своего мужа, которую цитировал весь мир: «Нас было трое в этом браке, так что было немного тесновато».

Интервью вышло в эфире 20 ноября 1995 года и в тот же день Диана решила выйти в свет. Принцесса Уэльская, посетила гала-вечер в поддержку исследований рака в Лондоне одета в черное вечернее платье с глубоким вырезом. Ее наряд был от дизайнера Жака Азагури, с которым она сотрудничала на протяжении многих лет и именно он создал пять ее знаменитых гламурных нарядов.

Принцесса Диана 20 ноября 1995 года / © Getty Images

Это же черное платье было сшито из шелкового жоржета с подолом «рыбий хвост», а в верхней части наряд был с завышенной линией талии и декорирован кружевом с цветочным узором. Диана дополнила платье клатчем декорированным кружевом, любимыми серьгами с бриллиантами и жемчугом, своим помолвочным кольцом и любимым чокером с сапфиром и жемчугом.

Но поскольку в тот вечер появление Дианы на публике и выход интервью совпали и на следующий день она стала главной сенсацией из-за своих откровений, платье, в котором она пришла на гала-вечер, тоже моментально получило имя — наряд стали называть «Платье Башир». Ее назвали фамилией жарналиста.

Принцесса Диана 20 ноября 1995 года / © Getty Images

Наряд созданный Азагури явно нравился принцессе, поскольку в том году она его еще неоднократно одевала, в частности появлялась в нем в декабре. Однако это платье навсегда стало символом ее откровений и обмана, в который журналист Мартин Башир его втянул — спустя много лет стало известно, что он сфальсифицировал данные, чтобы уговорить Диану на интервью, в частности убедил принцессу и ее брата, что существует масштабный сговор против них. Башир предоставил Спенсерам фальшивые документы.

В дальнейшем Диана очень сожалела, что дала интервью и эти эмоции подогрели ее страх, паранойю и изоляцию.

Принцесса Диана 11 декабря 1995 года в Нью-Йорке / © Associated Press