Платье без цвета: каким был свадебный наряд Уоллис Симпсон и в чем его главный секрет

Герцог и герцогиня Виндзорские - очень противоречивые личности в британской истории, жизнь которых окутана скандалами, деньгами и отречением от престола, но стоит отметить еще одну особенность этой пары - хороший вкус. Эдуард VIII и Уоллис Симпсон привыкли жить в роскоши и хорошо одеваться, особенно славился вкус герцогини, которая предпочитала довольно нестандартные наряды и обожала дорогие ювелирные украшения, которые часто обсуждаются и сегодня из-за необычных дизайнов и уникальности, но был еще один наряд этой дамы, который, к сожалению, остался незамеченным - свадебный.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Свадьба Эдуарда VIII и Уоллис состоялась 3 июня 1937 года в Шато-де-Канде во Франции. Невеста, для которой этот брак стал третьим, надела лаконичный образ от бренда Mainbocher, основанного в 1929 году модным американским кутюрье Майном Руссо Бохером. Бренд успешно работал в Париже, а затем и в Нью-Йорке. В отличие от других королевских невест, которые часто отдавали предпочтение кружевам и пышным юбкам, ее свадебный образ был приталенным. Портные приходили к Уоллис домой, там же проходили и все примерки.

Из-за того, что снимки со свадьбы черно-белые, существует ошибочное мнение, что платье белое, но это не так. В реальности наряд был выполнен в нежно-голубом оттенке, который бренд специально разработал и создал для этого образа и назвал в честь герцогини - "Уоллис". Такой оттенок был выбран, поскольку соответствовал цвету глаз заказчицы, а также был не белым, вероятно, так она пыталась избежать последующих скандалов, поскольку уже выходила замуж ранее.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Но красивый цвет платья время не пощадило - спустя годы наряд изменился до неузнаваемости, и когда-то роскошный голубой превратился в бежевый из-за дефекта стабильности красителя ткани. Сейчас ансамбль выглядит более свадебным, чем в день торжества.

(Чтобы увидеть, как выглядит платье и аксессуары сегодня, листайте галерею Instagram вправо)

Свадебный ансамбль состоял из нескольких вещей: нижнего платья-комбинации на тонких бретельках, длинного свадебного платья, жакета на пуговицах, туфель на невысоких каблуках, перчаток и шляпы. Автором головного убора была французская модистка Каролин Ребу, шляпу она выполнила из соломы, декорировала перьями и тканью, которая напоминала ореол. Фаты на ней не было, как и традиционной для королевских невест тиары. Туфли были от бренда Georgette, а сделали их в Париже, тоже под заказ.

Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Рассматривая наряд Уоллис более внимательно, можно заметить, что, несмотря на простоту, платье на самом деле было очень сложного кроя и продуманным до мелочей. Например, рукава платья были значительно длиннее рукавов жакета, чтобы демонстрировать пуговицы на манжетах, также идеально по фигуре была сделана каждая вытачка, а вот на плечах и воротнике ткань была сшита по-особенному - ромбовидно. Под грудью на жакете и платье шов был в форме сердца, это же повторялось на горловине платья и юбке. Образ будущая герцогиня дополнила брошью с бриллиантами и сапфирами, серьгами и массивным бриллиантовым браслетом Van Cleef & Arpels, также у нее на руке был тонкий браслет от Cartier с подвесками-крестиками. Еще она носила перчатки, которые сшили так, чтобы она могла надеть их с обручальным кольцом.

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

Собирая свадебный образ, Уоллис придерживалась старой традиции, популярной в англоязычных странах, согласно которой на удачу невесте нужно надевать что-то старое, что-то синее, вязаное и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение: Something old and something new, something borrowed and something blue. Чем-то "старым" для нее было винтажное кружево, пришитое к белью, "новым" - монета, отчеканенная к коронации Эдуарда VIII с его портретом, которую она положила в туфельку, "взятым взаймы" - кружевной носовой платок тети Бесси, а вот "голубым" был, собственно, весь образ.

Уоллис подарила свое свадебное платье Метрополитен-музею в Нью-Йорке в 1950 году. Наряд идеально демонстрирует моду 30-х годов, а также является одним из наиболее копируемых свадебных платьев того времени.

Читайте также: