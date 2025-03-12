Платье Dior и тиара XIX века: каким был свадебный образ королевы Сильвии

12 марта 1976 года было официально объявлено о помолвке Сильвии Зоммерлат и короля Швеции Карла XVI Густава. Свадьбу пара сыграла через три месяца – 19 июня 1976 года.

Сегодня вспоминаем их день свадьбы и то самое платье, которое надела в свой особенный день невеста короля.

В день, когда было объявлено об их помолвке, репортер SVT Клас Эльфсберг спросил короля о том, какой была их первая встреча и вот, что ответил монарх.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

"Это было в Мюнхене, на Олимпийских играх в 1972 году. Сильвия работала там в качестве хостесс. Мы встретились, и, как люди всегда говорят, что-то просто "щелкнуло" — и продолжает щелкать с тех пор».

Свадебное платье

Со дня помолвки до дня свадьбы прошло всего три месяца, подготовка к церемонии была быстрой. К алтарю в Стокгольмском соборе невеста шла в элегантном платье цвета слоновой кости из атласа от Дома Dior. Платье имеет высокий вырез, длинные узкие рукава и съемный шлейф длиной 3,6 метра. Шлейф не был новым — его ранее носили две сестры короля: принцессы Биргитта и Дезире.

Свадебное платье королевы Швеции Сильвии, созданное Марком Боханом, демонстрируется на выставке в Королевском дворце в 2016 году, в Стокгольме / Фото: Getty Images

Платье невесты может показаться простым, но это безошибочный пример французской высокой моды в ее наиболее эффективном проявлении. Как пишет kungligaslotten.se кутюрье Марк Боан понимал не только то, что платье будет носить будущая королева, но и то, что личность невесты была такова, что роль платья заключалась в том, чтобы гармонировать с характером владелицы и подчеркивать его, а не конкурировать с ним. Достоинство этого стильного платья подкреплено высококачественным материалом и тонким мастерством.

Свадебное платье королевы Швеции Сильвии, созданное Марком Боханом, демонстрируется на выставке в Королевском дворце в 2016 году, в Стокгольме / Фото: Getty Images

"Я не хотел создавать ничего сложного или модного. Я хотел создать что-то простое, что соответствовало бы личности будущей королевы», - сказал Марк Боан.

Свадебное платье королевы Швеции Сильвии, созданное Марком Боханом, демонстрируется на выставке в Королевском дворце в 2016 году, в Стокгольме / Фото: Getty Images

Свадебная тиара и букет

Голову Сильвии венчала тиара королевы Жозефины, созданная в 1809 году, в качестве свадебного венца. Тиара была связана вместе с веточкой мирта с куста, который кронпринцесса Маргарета — жена будущего короля Густава VI Адольфа — привезла с собой из Англии на рубеже двадцатого века.

Помимо тиары, королева также носила кружевную вуаль из Брюсселя середины XIX века, которая передавалась по наследству в семье Бернадотов с тех пор, как ее привезла в Швецию королева София, немецкая жена короля Оскара II. Старинную кружевную вуаль носили несколько королевских невест.

Сильвия и король Карл Густав в день свадьбы / Фото: Associated Press

В руках у Сильвии был букет из орхидей, ландышей, мирта и жасмина, который собрал флорист Марлен Прэпстер.

Ранее мы рассказывали, какое кольцо король Карл Густав преподнес в день помолвки своей возлюбленной и, чем оно было так особенно.

Сильвия и король Карл Густав в день свадьбы / Фото: Associated Press

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