Платье для менеджера стоматологии: что случилось с роскошным черным нарядом принцессы Дианы

Этот наряд не видели с момента продажи его одной необычной паре из Калифорнии.

Принцесса Диана - личность, которой мы часто восхищаемся, ведь у нее был прекрасный вневременной стиль. В начале своей популярности она часто носила шляпы и рюши, но вот в 1990 годах, когда ее брак окончательно рушился, начала появляться на публике в более эффектных нарядах с декольте, длиной выше колен и платьях на тонких бретельках.

В перечень красивых образов входит много ее платьев того периода, однако есть один наряд с необычной историей - черное платье на роскошных фигурных бретельках. Создателями этого платья являются два британских дизайнера - Дэвид Сассун и Лоркан Маллани - владелец и управитель люксовым салоном нарядов в Лондоне Bellville Sassoon (именно там с Дианой как-то случилась неприятная сцена, почти как в "Красотке").

Вероятно, наряд был создан для леди Ди эксклюзивно полностью из шелка, поскольку существует его эскиз, датируемый 1990 годом.

Эскиз платья принцессы Дианы, 1990 год / Фото: Getty Images

У платья были шикарные бретельки в виде больших цепей, украшенные стразами и бисером, V-образное декольте, запах на талии с бантом. Подол был асимметричным и немного открывал ноги Дианы.

Принцесса Диана на премьере фильма "Обратная тяга", 1991 год / Фото: Getty Images

В этом образе она впервые появилась 22 июля 1991 года на премьерном показе фильма "Обратная тяга". Образ принцесса Уэльская дополнила клатчем, черными сатиновыми туфлями с золотистой вышивкой и серьгами-каплями.

Принцесса Диана общается с актерами Куртом Расселом и Уильямом Болдуином на лондонской премьере фильма "Обратная тяга", 1991 год / Фото: Getty Images

Принцесса Диана на премьере фильма "Обратная тяга", 1991 год / Фото: Getty Images

После успеха наряда на красной дорожке, Bellville Sassoon начали делать такие же и для простых девушек. Подобные платья продавались в салоне, но с использованием в них бархата, похожее платье даже было продано аукционным домом Kerry Taylor Auctions в 2020 году за 190 фунтов стерлингов (это приблизительно 8704 гривны). А вот оригинальный наряд Дианы продали в 1997 году за 23 тысячи долларов на аукционе Christie's "Платья из коллекции Дианы, принцессы Уэльской", который проводился в Нью-Йорке. Деньги, полученные от продажи, отправились в Онкологический фонд Королевской больницы Марсдена и Фонд борьбы со СПИДом.

Дэвид Сассун и Лоркан Маллани на аукционе Christie's, 1997 год / Фото: Getty Images

Но, в отличие от других платьев, покупатели которых хотели быть неназванными, покупатель этого наряда был известен с первого дня - потрясающее черное платье британки отправилось в калифорнийский город Фримонт к Деборе Каччиаторе - менеджеру стоматологического кабинета. Женщине купил платье принцессы в подарок ее бойфренд Дон Браун, который в те годы занимался розничной торговлей

"Мы обычные люди, с которыми вы сталкиваетесь в супермаркете, - сказал Дон. - Платья действительно пришли прямо из шкафа Дианы. У некоторых были следы пота под мышками".

Дебора Каччиаторе держит платье принцессы Дианы, котрое ей подарил бойфренд в 1997 году / Фото: Getty Images

У кого это платье в собственности сейчас, неизвестно.

Читайте также: