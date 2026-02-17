Платье главной героини сериала "Бриджертоны": костюмер и дизайнер раскрыли детали и секреты образа

"Бриджертоны" / фото: Netflix

В четвертом сезоне сериала «Бриджертоны» показана новая интерпретация всем известной Золушки — история любви Бенедикта Бриджертона, который встретит таинственную леди в серебряном платье на бале-маскараде. Однако потеряет незнакомка не туфельку, а перчатку.

Главный художник по костюмам четвертого сезона сериала Джон Глейзер и ассистент дизайнера женской одежды Джордж Сейер рассказали в проекте для Glamour о платье актрисы Йерин Ха — главной героини, сыгравшей ту самую загадочную незнакомку в серебряном платье. По их словам, образ девушки для маскарадного бала переосмыслили по сравнению с книжной версией, сохранив идею наследственного платья, но изменив его исторический контекст. Команда сразу поняла: дословное воспроизведение не сработает, нужна другая интонация — менее сказочная, более визуально убедительная в мире «фантазийного Регентства».

«Бриджертоны» / фото: Netflix

«Это платье в книге изначально принадлежало бабушке Софи (так зовут главную героиню — ред.). Сначала мы экспериментировали с ранним историческим стилем, но он не сработал для нас и для продюсеров. Поэтому мы перенесли силуэт в регентский период, и оно стало платьем ее тети — так разница во времени между ними минимальна», — рассказал Джон Глейзер.

Команда сознательно отказалась от классического сказочного клише.

«Мы хотели избежать традиционного платья Золушки с большой пышной юбкой. Выбрав регентский стиль, мы отошли от привычного представления об этом образе. Бенедикт должен сразу ее заметить на балу, но в платье одновременно должна быть простота, которая позволит ей выделяться среди других», — добавил Джон Глейзер.

«Бриджертоны» / фото: Netflix

Визуальная концепция начиналась с ткани и фактуры.

«Отправной точкой стала базовая ткань. Мы сотрудничали с компанией в Италии, которая создала верхний слой. Затем поверхность дополнили винтажными элементами и современной отделкой вместе с нашей командой декора».

«Бриджертоны» / фото: Netflix

Отдельное внимание уделили деталям, работающим на сюжетную интригу.

«Поскольку Софи по сюжету сама сделала маски для своих сестер, изначально ее маска была меньше. Но из-за того, что Бенедикт не должен ее узнать, пришлось полностью закрыть лицо», — отметил Джордж Сэйер и добавил о перчатке: «Эта перчатка — вещь с чердака, а маленький семейный герб на ней становится подсказкой о происхождении владелицы платья. И еще есть маленькое ожерелье с аметистом — подарок матери. Это украшение, которое проходит через весь сезон и рассказывает долгую историю».