Платье из секонд-хенда: история потерянного эксклюзивного наряда принцессы Дианы

Этот наряд на протяжении многих лет хранила у себя дома работница секонд-хенда, а затем продала за огромную сумму денег.

Каждый наряд принцессы Дианы вызывал у ее поклонников восторг, поскольку вещи были идеально пошиты для ее фигуры, часто были в единственном экземпляре и отображали главные модные тренды того времени. Для королевских туров принцесса Уэльская заказывала каждый раз новый гардероб, иногда с учетом культурных традиции страны, в которую она отправлялась. Так, в 1986 году, вместе с супругом принцем Чарльзом Диана в шестидневном турне посетила страны Персидского залива, для которого над ее гардеробом трудилось несколько британских модельеров.

Для визита в Бахрейн Диана заказала длинное прилегающее платье цвета слоновой кости, которое украшали рукава в стиле Leg Of Mutton (пышный у плеча и узкий от локтя до запястья), расшитые стеклярусом Hand & Lock, и небольшой бант на плече, напоминающий кокарду.

Наряд был выполнен из шелкового крепа, на нем не было глубокого декольте, а только вырез-лодочкой, а также был небольшой шлейф, верх платья напоминал болеро, надетое на запах. Авторами этого вечернего наряда стали модельеры Элизабет и Дэвид Эмануэль (Emanuel), которые ранее разработали свадебный наряд принцессы.

Принцесса Диана, 1986 год / Фото: Getty Images

Платье Диана дополнила в тот вечер сатиновыми туфлями, любимым макияжем глаз, выполненным голубым карандашом, а также серьгами-каплями из бриллиантов и жемчуга. Финальным штрихом образа леди Ди стала тиара королевы Марии. Стоит также отметить, что такой дизайн платья был разработан, чтобы покрыть максимум тела Дианы и соответствовать традициям мусульманской страны, хотя голову принцесса решила все же не покрывать.

Принцесса Диана, 1986 год / Фото: Getty Images

Платье принцессой Уэльской было надето только один раз для банкета во дворце Аль-Худайбия. Вероятно, вещи из той поездки она то ли отдала, то ли они хранились на территории поместья Майнд-Парк, владелицей которого была близкая подруга детства Дианы Кэролайн Твистон-Дэвис, поскольку в 1996 году этот наряд и еще несколько ее вещей были переданы экономкой поместья в секонд-хенд под названием Chameleon в Херефорде.

Скорее всего, до того как попасть в магазин в Херефорде, платье находилось именно в доме подруги, так как Диана была там постоянным гостем и крестной матерью дочери Кэролайн - Антонии. Для Уэльской даже был специально зарезервирован коттедж на территории.

Принцесса Диана, 1986 год / Фото: Getty Images

В том же году платье приобрела работница этого магазина, чтобы надеть на охотничий бал - ежегодное мероприятие, проводимое клубом охоты на лисиц. Покупка женщине обошлась всего в 200 фунтов, но на бал она его так и не надела, посчитав слишком нарядным. Платье новая владелица сложила в коробку и спрятала у себя дома. Якобы она всегда знала, что платье принадлежало Диане, но его настоящую ценность женщина поняла только после того, как увидела по телевизору документальный фильм о принцессе, где были кадры из ее поездки в Бахрейн.

Через 22 года после покупки, в 2018 году, платье было выставлено на аукционе Kerry Taylor Auctions и оценено от 60 до100 тысяч фунтов стерлингов. Сама же владелица аукционного дома Керри Тейлор признавалась, что платье Дианы в результате торгов спровоцировало войну между анонимным частным коллекционером и британским музеем, прежде чем в конечном итоге его выиграл на торгах зарубежный музей. К платью прилагалось письмо от одного из создавших его дизайнеров - Элизабет Эмануэль, в котором подтверждается, что оно действительно было сшито специально для леди Дианы.

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