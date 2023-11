Платье из старого чемодана: история потерянного наряда Элизабет Тейлор, в котором она получила "Оскар"

Актриса Элизабет Тейлор вошла в историю, как исполнительница роли Клеопатры, любительница роскошных драгоценностей, а также как одна из главных модниц Голливуда. На протяжении своей многолетней карьеры в ее гардеробе были наряды от самых известных дизайнеров, эксклюзивные и кутюрные. Однако одним из самых загадочных нарядов этой легендарной женщины стало платье от Christian Dior.

Наряд был создан брендом для коллекции Haute Couture весна-лето 1961, а назывался он Soiree a Rio. Та коллекция ознаменовала начало карьеры легендарного дизайнера Марка Бохана в Dior и в ней появился стиль Slim Look, который представлял собой новую версию культового силуэта Dior New Look. Увидев коллекцию, Тейлор просто влюбилась в нее и сразу заказала 12 нарядов, это платье было одним из них.

Когда Элизабет надела это платье, оно моментально вошло в историю, ведь появилась она в нем на церемонии вручения премии "Оскар". В тот вечер актриса получила золотую статуэтку в категории "Лучшая женская роль".

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

Кутюрное платье звезды было выполнено в двух цветах - верхний топ был нежно-салатового оттенка, а юбка была белой и в форме тюльпана. Талия наряда была ярко выражена, ее также украшал широкий зеленый пояс и малиновый цветок из ткани. С одной стороны юбку украшала вышивка гладью в виде цветов и небольших жуков.

Платье Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Верхний топ был из тонкого шифона и из под него виднелся корсет с декольте-сердцем и без бретелек.

Платье Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Наряд в вечер "Оскара" Элизабет носила с высокими белыми перчатками и серьгами-люстрами с бриллиантами и жемчугом от бренда Ruser. Однако после церемонии платье на публике не появлялось и было обнаружено совсем недавно.

Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Оказывается, на протяжении более 50 лет платье созданное Марком Боханом для Christian Dior, хранилось в центре Лондона. Тщательно упакованное оно хранилось в большом пластиковом чемодане вместе с еще 11 предметами одежды покойной звезды. Об этом стало известно благодаря аукционному дому Kerry Taylor, который в своем заявлении сообщил, что выставляет наряд продажу.

Платье Элизабет Тейлор и чемодан, в котором оно хранилось / Фото: Getty Images

По словам представителей аукциона, платье к ним попало благодаря семье Гастона и Энн Санс - бывших сотрудников и близких друзей Тейлор. Гастон Санс работал на Элизабет Тейлор с 1950-х годов и был одним из ее сотрудников, которым она доверяла. Мужчина проработал на кинозвезду очень много лет и был ее телохранителем и шофером, также Тейлор и ее тогдашний муж Ричард Бертон крестили их с Энн дочь.

Семья сама связалась с аукционным домом в желании продать наряды, также Энн, рассказала, что Тейлор после того как получила "Оскар" в 1961 году называла это "счастливым талисманом", и хотя оно надевалось только на церемонию вручения премии, она брала его с собой в путешествия еще на протяжении 10 лет. Однако как-то устав складывать огромное количество своих вещей и перевозить их с места на место, актриса просто позвала Энн в свой отельный номер в "Дорчестере" и сказала выбрать все, что та хотела. Так женщина выбрала наряды с гардероба звезды и сложила в два чемодана. За прошедшие годы Санс носила всего пару платьев, а остальные раздарила друзьям и родственникам, никогда не считая их особенно значимыми или ценными. Счастливое же платье она хранила в большом пластиковом чемодане. Наряды сохранились в отличном состоянии, ведь все это время их никто не носил.

Элизабет Тейлор / Фото: Associated Press

За платье Dior Kerry Taylor в результате ожидают получить от 75-125 тысячи долларов. Аукцион состоится 12 декабря.

Читайте также:

Украшения Элизабет Тейлор (22 фото)