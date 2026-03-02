Актриса Джоан Кроуфорд в фильме "Летти Линтон" / © Getty Images

Фильм был снят по мотивам одноименного романа 1931 года британской писательницы Мари Беллок Лоундесс и частично вдохновлен реальным убийством, которое совершила молодая женщина. Главную роль в фильме исполнила очень популярная актриса и красавица того времени Джоан Кроуфорд. После выхода картина окупилась и принесла компании Metro-Goldwyn-Mayer значительный доход, однако через несколько лет была запрещена, а причиной этому стало авторское право.

Дело дошло до суда, который в 1936 году постановил, что сценарий, по которому снят фильм «Летти Линтон», слишком точно соответствует пьесе «Униженная леди» 1930 года, а киностудия не приобрела прав на пьесу и не указала авторство. Суд запретил дальнейшую дистрибуцию фильма и Metro-Goldwyn-Mayer изъяли его из проката, поэтому картина из-за сложного правового статуса «заморожена» и сегодня. Однако ирония в том, что этот запрет и образы главной героини в фильме сделали его легендарным. Несмотря на то, что «Летти Линтон» мало кто видел, женщины 1930-х годов массово «штурмовали» универмаги в поисках платья-копии, которое носила в этой картине актриса Джоан Кроуфорд, которое теперь так и называется «платье Летти Линтон».

Актриса Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» / © Getty Images

Это было белое платье с длинной юбкой, которое имело очень выразительные акцентные детали из плиссированной органзы на рукавах, талии и юбке. Автором наряда был американский художник по костюмам Эдриан Гринберг. Как отметила историк моды Аманда Галли, платье было скроено таким образом, чтобы Кроуфорд было удобно двигаться и это было очень важным для актрисы.

Что касается другой конструкции платья, то его также украшали пояс с розеткой, сделанной из такой же плиссированной ткани, а юбка состояла из трех слоев ткани.

Актриса Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» / © Getty Images

Часто повторяют историю, что Эдриан создал эти гигантские рукава, чтобы скрыть широкие плечи Кроуфорд, но если посмотреть на пропорции ее фигуры — плечи и бедра были почти одинаковой ширины, талия — тонкая. Это была идеальная фигура для начала 1930-х. Актриса была эталоном женской красоты. Просто платье было совсем не похоже на то, что в то время предлагали на модном рынке — в 1930-х годах вечерний силуэт включал шелковые и сатиновые ткани, минимализированные дизайны, легкие юбки, отделку бисером или рукава-флаттер. Поэтому когда вдруг женщины увидели на экране платье с огромным объемом в верхней части, романтическое, обильно украшенное, мечтали его получить.

Актриса Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон» / © Getty Images

Дизайн стал очень узнаваемым и его сразу начали копировать. Популярный в США универмаг Macy’s в сотрудничестве с Metro-Goldwyn-Mayer скопировал платье 1932 года и продал более 50 тысяч копий по всей Америке. Стоимость платья была примерно 10 долларов (сегодня это примерно 230 долларов). Это уникальный случай, ведь впервые в истории обычные женщины захотели иметь точную копию платья с экрана, а представители модной индустрии и торговли осознали — Голливуд — это золотая жила.

Некоторые женщины отдавали предпочтение этому стилю, поскольку он выглядел более молодежным, также в то время такой дизайн считался более уместным для вечернего наряда молодыми незамужними женщинами. Некоторые считали, что объем в плечах привлекал внимание к лицу и визуально уменьшал талию, сообщает Maryland Center for History and Culture.

Эта лихорадка продолжалась не один год и платьем Летти Линтон вдохновлялись дизайнеры разных брендов, даже у маленькой принцессы Елизаветы была свою версию этого популярного и те времена наряда.

Юная принцесса Елизавета, впоследствии королева Елизавета II, в шифоновом платье с рюшами / © Getty Images

В 2017 году модельер Карл Лагерфельд отдал дань уважения платью из фильма «Летти Линтон» и новую его версию продемонстрировала на подиуме Лили-Роуз Депп.