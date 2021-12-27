Платье Кэрри Брэдшоу за 80 тысяч долларов: вспоминаем самый дорогой наряд из "Секс в большом городе"

Это платье от кутюр вошло в историю сериала также как и самое драматичное.

Поклонники сериала "Секс в большом городе", который рассказывал о жизни нью-йоркской колумнистки Кэрри Брэдшоу и ее подруг, точно помнят последние серии этого шоу, в которых главная героиня появляется в роскошном сером платье. В таком наряде Кэрри скоротала вечер в парижском отеле, где ждала своего нового мужчину Александра Петровского. Возлюбленный пришел слишком поздно, и в его ожидании героиня просто заснула на кровати, вечер был испорчен, отношения пары не клеились, а в невероятном наряде девушку нам показали всего несколько минут, но этот образ стал самым эпичным из всех нарядов в сериале.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Платье было создано брендом Versace и стоило около 80 тысяч долларов, поэтому смело можно сказать, что за всю историю сериала это платье стало самым дорогим. Также оно было невероятно огромным и тяжелым, но являлось фаворитом костюмера Патриция Филд. Она говорила, что ей очень нравилось то, как платье буквально накрало всю кровать, когда Кэрри легла на нее, ведь то, что красивая девушка с прической и в невероятно роскошном платье сидит в номере и ждет возлюбленного, который за ней не приходит, выглядит по-особому печально. Таким образом, Филд подчеркнула драматизм момента.

Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"

Наряд был выполнен в пепельно-голубых, золотых и серых оттенках. Юбка была огромной и с необычной круглой аппликацией, а также с плиссировкой. Сценарист сериала Майкл Патрик Кинг рассказывал, что не представлял, как Кэрри должна была привезти этот наряд в Париж из Нью-Йорка, но Патриция Филд стояла на своем: "В конце концов, это же Versace".

Платье Versace из сериала "Секс в большом городе" / Getty Images

Читайте также: