Платье, которое критиковал даже Ватикан: почему образ из фильма "Сладкая жизнь" всколыхнул общество в 1960 году

Марчелло Мастроянни и Анита Экберг / © Associated Press

Сегодня работа Федерико Феллини «Сладкая жизнь» — это классика и один из фильмов, изменивший язык кино. Однако в 1960-м он воспринимался как атака на мораль и религию, а также как иллюзия счастливой буржуазной жизни — католическая церковь и итальянские власти считали, что фильм пропагандирует моральное разложение, изображая общество в развратном свете.

Поэтому «Сладкая жизнь» считался скандальным и даже цензурировался в нескольких странах. Одной из сцен, которую вырезали и корректировали, был легендарный момент в фонтане Треви, в который заходит актриса Анита Экберг.

Анита Экберг / © Getty Images

В той легендарной сцене Анита одета в длинное тяжелое бархатное платье классического дизайна с декольте-сердцем и обнаженной спиной, шика которому также добавлял разрез на юбке и легкая шифоновая подкладка.

Наряд как и фильм вызвал много споров и критики, даже в Ватикане назвали одежду актрисы слишком провокационной. Вероятно, такая реакция произошла из-за декольте, ведь даже Экберг отреагировала на критику и ответила: «Я очень горжусь своей грудью, как и должна гордиться каждая женщина».

Анита Экберг / © Getty Images

Художником по костюмам был Пьеро Герарди, получивший за работу над фильмом «Сладкая жизнь» «Оскар».

Марчелло Мастроянни и Анита Экберг / © Getty Images

При создании дизайна он вдохновлялся другими известными нарядами, в частности, платьем Риты Хейворт и платьем с картины американского художника Джона Сингера Сарджента «Мадам Икс».

«Портрет мадам Икс» — работа Джона Сингера Сарджента, которая стала референсом для платья Аниты Экберг / © Getty Images

Фильм «Сладкая жизнь» из-за критики в годы своего выхода на экран не получил всеобщего признания, даже после того, как получил, среди прочих наград, премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.