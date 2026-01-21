- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 2 мин
Платье, которое критиковал даже Ватикан: почему образ из фильма "Сладкая жизнь" всколыхнул общество в 1960 году
Сегодня платье из этого фильма является одним из самых известных в истории кино, однако актрису, которая его носила критиковали за чрезмерную откровенность.
Сегодня работа Федерико Феллини «Сладкая жизнь» — это классика и один из фильмов, изменивший язык кино. Однако в 1960-м он воспринимался как атака на мораль и религию, а также как иллюзия счастливой буржуазной жизни — католическая церковь и итальянские власти считали, что фильм пропагандирует моральное разложение, изображая общество в развратном свете.
Поэтому «Сладкая жизнь» считался скандальным и даже цензурировался в нескольких странах. Одной из сцен, которую вырезали и корректировали, был легендарный момент в фонтане Треви, в который заходит актриса Анита Экберг.
В той легендарной сцене Анита одета в длинное тяжелое бархатное платье классического дизайна с декольте-сердцем и обнаженной спиной, шика которому также добавлял разрез на юбке и легкая шифоновая подкладка.
Наряд как и фильм вызвал много споров и критики, даже в Ватикане назвали одежду актрисы слишком провокационной. Вероятно, такая реакция произошла из-за декольте, ведь даже Экберг отреагировала на критику и ответила: «Я очень горжусь своей грудью, как и должна гордиться каждая женщина».
Художником по костюмам был Пьеро Герарди, получивший за работу над фильмом «Сладкая жизнь» «Оскар».
При создании дизайна он вдохновлялся другими известными нарядами, в частности, платьем Риты Хейворт и платьем с картины американского художника Джона Сингера Сарджента «Мадам Икс».
Фильм «Сладкая жизнь» из-за критики в годы своего выхода на экран не получил всеобщего признания, даже после того, как получил, среди прочих наград, премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.