- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 2 мин
Платье, которое нашли случайно: история свадебного наряда Рэйчел Грин из культового сериала "Друзья"
Вероятно, если бы создатели сериал «Друзья» знали, какой успех их ждет, то более тщательно подбирали бы наряды для главных героев.
Поскольку сериал «Друзья» имеет культовый статус, то и многие из образов главных актеров становились примером для копирования или обсуждения. Однако одним из самых интересных из нарядов сериала, несмотря на его 236 эпизодов, был тот, который появился в самой первой пилотной серии — свадебное платье Рэйчел Грин.
Серия началась с того, что одна из главных героинь сериала вбегает в кафе Central Perk в пышном белоснежном свадебном платье и фате, поскольку сбежала из собственной свадьбы. Но на самом деле платье, которое носила Дженнифер Энистон было не дизайнерским, дорогим или сшитым для сериала — этот наряд просто нашли в последнюю минуту в костюмерном отделе Warner Bros.
Художник по костюмам Дебра Макгуайр родила за три дня до начала съемок ребенка и сразу же вклинилась в работу. Она брала младенца на съемки и готовила гардероб для актеров, у нее не было времени на подготовку и тем более на создание нескольких дублей нарядов. Перед началом съемок пилота она, зная, что героине Энистон нужно свадебное платье, просто пошла на его поиски.
«Я помню, как я просматривала вешалки и вытащила это платье, и оно выглядело просто идеально», — вспоминала она. «Я знала, что оно подойдет Дженнифер».
«Мы понятия не имели, что «Друзья» станут огромным хитом», — признавалась позже Макгуайр. «Если бы мы знали, мы бы сделали несколько [платьев], тем более, что нам пришлось искать похожее платье для эпизода с флэшбэками позже».
Но несмотря на сжатые строки, минимальные затраты времени, наряд, который художница по костюмам подобрала для Энистон был отличным. Платье красиво смотрелось на фигуре актрисы, было романтичным, немного драматичным и точно хорошо подходило для сбежавшей невесты.