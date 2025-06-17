Платье, которое нашли случайно: история свадебного наряда Рэйчел Грин из культового сериала "Друзья"

Сериал "Друзья" / © Getty Images

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Поскольку сериал «Друзья» имеет культовый статус, то и многие из образов главных актеров становились примером для копирования или обсуждения. Однако одним из самых интересных из нарядов сериала, несмотря на его 236 эпизодов, был тот, который появился в самой первой пилотной серии — свадебное платье Рэйчел Грин.

Серия началась с того, что одна из главных героинь сериала вбегает в кафе Central Perk в пышном белоснежном свадебном платье и фате, поскольку сбежала из собственной свадьбы. Но на самом деле платье, которое носила Дженнифер Энистон было не дизайнерским, дорогим или сшитым для сериала — этот наряд просто нашли в последнюю минуту в костюмерном отделе Warner Bros.

Сериал "Друзья" / © скрин с видео

Художник по костюмам Дебра Макгуайр родила за три дня до начала съемок ребенка и сразу же вклинилась в работу. Она брала младенца на съемки и готовила гардероб для актеров, у нее не было времени на подготовку и тем более на создание нескольких дублей нарядов. Перед началом съемок пилота она, зная, что героине Энистон нужно свадебное платье, просто пошла на его поиски.

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«Я помню, как я просматривала вешалки и вытащила это платье, и оно выглядело просто идеально», — вспоминала она. «Я знала, что оно подойдет Дженнифер».

Сериал "Друзья" / © скрин с видео

«Мы понятия не имели, что «Друзья» станут огромным хитом», — признавалась позже Макгуайр. «Если бы мы знали, мы бы сделали несколько [платьев], тем более, что нам пришлось искать похожее платье для эпизода с флэшбэками позже».

Сериал "Друзья" / © скрин с видео

Но несмотря на сжатые строки, минимальные затраты времени, наряд, который художница по костюмам подобрала для Энистон был отличным. Платье красиво смотрелось на фигуре актрисы, было романтичным, немного драматичным и точно хорошо подходило для сбежавшей невесты.

Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images Сериал / © Getty Images