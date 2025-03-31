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Платье, которое не одобрила королева Елизавета II: история создания свадебного наряда Меган Маркл
В этом году Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют уже седьмую годовщину со дня своей свадьбы. Мы решили вспомнить свадебный наряд герцогини Сассекской и рассказать подробнее, почему она выбрала французский Модный бренд, во главе которого тогда была британский дизайнер.
Выбор Модного дома
Спустя много лет после свадьбы пары мы знаем, что у Меган было несколько вариантов наряда для своего знаменательного дня (ходили слухи, что платье может сшить Ralph & Russo, Burberry и Oscar de la Renta), но она выбрала прославленный французский Модный дом Givenchy по одному важному фактору.
Будучи преданной сторонницей гендерного равенства, когда Меган встретила дизайнера Клэр Уэйт Келлер, первую женщину-арт-директора Givenchy, она поняла, что британский дизайнер – это именно то, что нужно.
Кенсингтонский дворец тогда сообщил, что Меган похвалила "элегантную эстетику, безупречный пошив и непринужденную манеру поведения" дизайнера. Вместе Меган и Уэйт Келлер разработали теперь уже культовое, простое белое платье, которое Меган надела к алтарю в часовне Святого Георгия в 2018 году. В отличие от прошлых королевских свадебных образов, которые часто включали кружево или были украшены камнями, дизайн платья принял классический, минималистский стиль, что очень понравилось будущей герцогине.
Откровения дизайнера
Уже позже дизайнер рассказала, что работа над платьем заняла 3900 часов и потребовало восьми примерок. У подвенечного наряда был необычный вырез "лодочка", его выбрали, поскольку Меган дебютировала с этим вырезом на других официальных мероприятиях еще до свадьбы. Также у платья были рукава три четверти, который добавляли нотку "утонченной современности", - пишет издание brides.com.
В день свадьбы невеста дополнила свое потрясающее платье от Givenchy фатой, она была вышита 55 цветами, представляющими 53 страны Содружества и бриллиантовой тиарой-бандо, созданную в 1932 году для королевы Марии. Ее невесте одолжила королева Елизавета II.
Что о платье сказала королева Елизавета II
Бабушка принца Гарри очень любила своего внука и без колебаний поддержала его в желании жениться на американской актрисе. Но платье, в котором Меган Маркл шла под венец, не одобрила. Говорили, что Елизавета II посчитала неуместным слишком белый цвет подвенечного наряда невесты, поскольку актриса была разведена и ранее уже была замужем (за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год).
Анна Винтур была в восторге
Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тоже высказалась о свадебном наряде Меган. Она похвалила герцогиню Сассекскую за выбор наряда. "Оно было изысканным, шикарным, взрослым. Я подумала, что она выглядела фантастически", - сказала госпожа Винтур.
В платье был секрет
Известно, что в образе каждой невесты должно быть что-то синее (или голубое). Дизайнер Клэр Уэйт Келлер рассказала, что в подол платья Меган была вшита синяя ткань, о которой знала только невеста. Это был не просто кусок синей ткани, а материал из платья, в котором Меган появилась на первом свидании с принцем Гарри. Это было очень продумано и романтично.
Писали и о плагиате
Бдительные журналисты отыскали фотографии другой принцессы и ее свадьбы и принялись сравнивать два образа. Речь шла о принцессе Анджеле из Лейхтенштейна, афро-панамского происхождения. Она вышла замуж за принца Лихтенштейна Максимилиана в 2000 году.
42-летняя Анджела выходила замуж в лаконичном платье с вырезом "лодочка", дизайн которого придумала сама, сочетая его с тиарой и не очень длинной белой фатой. Скромный и очень лаконичный образ получился. Говорят, Меган и Клэр Уэйт Келлер могли вдохновляться этим образом в том числе.
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