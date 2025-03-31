Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press

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Выбор Модного дома

Спустя много лет после свадьбы пары мы знаем, что у Меган было несколько вариантов наряда для своего знаменательного дня (ходили слухи, что платье может сшить Ralph & Russo, Burberry и Oscar de la Renta), но она выбрала прославленный французский Модный дом Givenchy по одному важному фактору.

Будучи преданной сторонницей гендерного равенства, когда Меган встретила дизайнера Клэр Уэйт Келлер, первую женщину-арт-директора Givenchy, она поняла, что британский дизайнер – это именно то, что нужно.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press

Кенсингтонский дворец тогда сообщил, что Меган похвалила "элегантную эстетику, безупречный пошив и непринужденную манеру поведения" дизайнера. Вместе Меган и Уэйт Келлер разработали теперь уже культовое, простое белое платье, которое Меган надела к алтарю в часовне Святого Георгия в 2018 году. В отличие от прошлых королевских свадебных образов, которые часто включали кружево или были украшены камнями, дизайн платья принял классический, минималистский стиль, что очень понравилось будущей герцогине.

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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press

Откровения дизайнера

Уже позже дизайнер рассказала, что работа над платьем заняла 3900 часов и потребовало восьми примерок. У подвенечного наряда был необычный вырез "лодочка", его выбрали, поскольку Меган дебютировала с этим вырезом на других официальных мероприятиях еще до свадьбы. Также у платья были рукава три четверти, который добавляли нотку "утонченной современности", - пишет издание brides.com.

Клэр Уэйт Келлер / © Associated Press

В день свадьбы невеста дополнила свое потрясающее платье от Givenchy фатой, она была вышита 55 цветами, представляющими 53 страны Содружества и бриллиантовой тиарой-бандо, созданную в 1932 году для королевы Марии. Ее невесте одолжила королева Елизавета II.

Что о платье сказала королева Елизавета II

Королева Елизавета II на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри / © Getty Images

Бабушка принца Гарри очень любила своего внука и без колебаний поддержала его в желании жениться на американской актрисе. Но платье, в котором Меган Маркл шла под венец, не одобрила. Говорили, что Елизавета II посчитала неуместным слишком белый цвет подвенечного наряда невесты, поскольку актриса была разведена и ранее уже была замужем (за голливудским продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год).

Анна Винтур была в восторге

Анна Винтур и Меган Маркл / © Associated Press

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тоже высказалась о свадебном наряде Меган. Она похвалила герцогиню Сассекскую за выбор наряда. "Оно было изысканным, шикарным, взрослым. Я подумала, что она выглядела фантастически", - сказала госпожа Винтур.

В платье был секрет

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press

Известно, что в образе каждой невесты должно быть что-то синее (или голубое). Дизайнер Клэр Уэйт Келлер рассказала, что в подол платья Меган была вшита синяя ткань, о которой знала только невеста. Это был не просто кусок синей ткани, а материал из платья, в котором Меган появилась на первом свидании с принцем Гарри. Это было очень продумано и романтично.

Писали и о плагиате

Бдительные журналисты отыскали фотографии другой принцессы и ее свадьбы и принялись сравнивать два образа. Речь шла о принцессе Анджеле из Лейхтенштейна, афро-панамского происхождения. Она вышла замуж за принца Лихтенштейна Максимилиана в 2000 году.

Меган Маркл и принцесса Анджела / © Associated Press

42-летняя Анджела выходила замуж в лаконичном платье с вырезом "лодочка", дизайн которого придумала сама, сочетая его с тиарой и не очень длинной белой фатой. Скромный и очень лаконичный образ получился. Говорят, Меган и Клэр Уэйт Келлер могли вдохновляться этим образом в том числе.

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