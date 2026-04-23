Платье, которое не создавали с нуля: история образа ведьмы Глинды из фильма "Волшебник страны Оз"

Билли Берк в роли Доброй ведьмы Глинды / © скриншот с видео

Самым известным символом фильма являются красные туфельки главной героини, однако не менее увлекательна история создания у «зефирного» розового платья ведьмы Глинды, которую сыграла в первой экранизации актриса Билли Берк.

Над созданием платья работал известный в те времена костюмер Гилберт Адриан, а взялся он за эту работу, потому что обожал одноименную книгу Фрэнка Баума с детства. Образы различных персонажей настолько четко запечатлелись в его памяти, что одним из его привычных занятий после школы было рисовать в своих тетрадях воображаемых героев из фантастического мира, рассказывается в книге Gowns by Adrian: the MGM years 1928-1941.

Билли Берк в роли Доброй ведьмы Глинды и Джуди Гарленд в роли Дороти / © Getty Images

Когда в конце весны 1938 года началась подготовка к работе над костюмами для «Волшебника страны Оз», Адриан попросил у сестры отправить ему коробку с его старыми школьными тетрадями. Дизайнер изучал свои детские рисунки в поисках идей для костюмов. Работа была для него очень увлекательной и он сам признавался, что «получает больше удовольствия от Оз, чем от путешествия в Европу», а после завершения работы сказал: «это была самая интересная работа в кино в моей жизни».

Однако платье Билли Берк не было создано с нуля. Считается, что розовое пышное платье было перешито из наряда, который носила актриса Джанетт Макдональд в фильме «Сан-Франциско» тремя годами ранее, в котором Адриан также был дизайнером. Поскольку Джанетт Макдональд и Билли Берк имели разные размеры, дизайнеру пришлось внести несколько изменений в платье и осуществить ряд правок, которые привели к существенной переработке оригинальной версии: он добавил внутренние рукава из сетки, подбитые тюлем, и увеличил объем внешних рукавов; изменил форму выреза и убрал имеющуюся отделку; расширил юбку и заменил звезды; добавил большие бабочки; скорректировал талию и придал больше блеска лифу.

Билли Берк в роли Доброй ведьмы Глинды и Джуди Гарленд в роли Дороти / © Getty Images

Причиной повторного использования платья было желание сэкономить время, потому что в целом дизайнер создал образы для всего актерского состава фильма, которые насчитывали 3210 костюмов. И хотя ему помогало 178 сотрудников, все равно мерки с каждого актера нужно было снимать вручную. И хотя сначала Адриан все же планировал создать оригинальное платье для доброй феи, но отказался от этой идеи. Также интересно и то, почему цвет в платье был не белым, согласно книге The Making of the Wizard of Oz: «В те времена мы должны были быть очень осторожными с цветом. Например, мы не могли снимать чисто белый — приходилось использовать экрю или бежевый, чтобы создать иллюзию белого», — рассказывал в книге ответственный за техникор фильма. Адриан же часто хотел именно белые цвета, что приводило к конфликтам, но платье для ведьмы соответствовало киностандартам и вероятно именно поэтому и было выбрано им повторно.

Билли Берк в роли Доброй ведьмы Глинды и Джуди Гарленд в роли Дороти / © скриншот с видео

Местонахождение платья Глинды в настоящее время неизвестно, как и то, сохранилось ли оно до сих пор. Поскольку и те времена не было понимания ценности костюмов, их не берегли и часто перешивали, для повторных использований и утилизировали, если они изнашивались. Также есть версия, что платье сгорело во время пожара, но она считается самой маловероятной.