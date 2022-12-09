Платье, которое никто не видел: модельер Элизабет Эмануэль воссоздала яркий наряд принцессы Дианы

Принцессы Дианы нет с нами уже 25 лет, но благодаря людям, которые были с ней хорошо знакомы, постоянно удается узнать о ней что-то новое. Теперь свою историю рассказала модельер Элизабет Эмануэль.
После выхода сериала "Корона", который не является биографическим, а только основан на жизни королевской семьи, многие могли подумать, что Диана Спенсер была мрачной или тихоней. Однако создательница ее легендарного свадебного платья - британский модельер Элизабет Эмануэль - заверила в недавнем интервью, что это совершенно не так.
Эмануэль рассказала Associated Press, что Диана была очень жизнерадостной и веселой девушкой и то, что показали в сериале совершенно не соответствует действительности. Также она призналась, что сама с восторгом смотрела три первые сезона сериала, но вот, когда в нем появилась леди Ди, дизайнер очень разочаровалась в этом шоу.
С Дианой Элизабет общалась довольно хорошо и часто виделась, ведь помимо свадебного наряда, она шила для нее и другие образы, в которых принцесса появлялась на публике.
По ее словам, создание платья на заказ - длительный процесс, требующий нескольких примерок, что дает клиенту и дизайнеру много времени для разговора. И в течение времени, которые они проводили вместе, Диана казалась счастливой, энергичной молодой женщиной, а не тихой девочкой, которую "Корона" изображает. Также она отметила, что если бы в жизни будущей принцессы действительно были проблемы в то время, они бы знали об этом.
Чтобы показать, то что Диана не была такой, как ее показали в сериале, Элизабет Эмануэль решила воссоздать платье, которое сшила для леди Спенсер в 1981 году. Это было ярко-малиновое платье с рюшами на воротнике, юбке и рукавах.
"И я просто хочу показать, что Диана была веселым, оптимистичным и замечательным человеком", - говорит дизайнер.
Наряд подчеркивал стройную фигуру Дианы, ее смелость в выборе платьев, хороший вкус и ее яркую натуру. Это платье она надевала всего за несколько дней до своей свадьбы с Чарльзом на вечеринку в Букингемский дворец, но фото в наряде нет, поскольку тогда было другое время и телефонов с камерами еще ни у кого не было, и на частную вечеринку фотографы не приглашались
"Это копия платья, в котором леди Диана в то время была на балу, который был всего за два дня до королевской свадьбы. Так что это было очень-очень захватывающее событие. И она хотела чего-то действительно эффектного и привлекательного для того вечера, потому что весь мир собирался быть той вечеринке", - сказала Эмануэль.
Также дизайнер отметила, что перед свадьбой Диана очень похудела и хотела подчеркнуть свою новую и стройную фигуру эффектным нарядом, поэтому захотела приталенный фасон.
Эмануэль создала копию платья для собственного архива по эскизах, которые она сделала более 40 лет назад.
Платье сшито из блестящей атласной тафты. Но вот что случилось с оригинальным нарядом она не знает, как и то, сохранился ли он вообще.
Еще она отметила, что в сериале все же есть один правдоподобный момент - то как они показывают эволюцию стиля принцессы - от кардиганов и бантов, которые она носила, когда она впервые вышла на публику, до пышных бальных платьев с оборками и воланами и, наконец, до того, как она стала мировой иконой моды в образах от Versace, Dior и Chanel. И это при том, что выросла девушка в деревне и изначально не очень походила на вычурных аристократов из Лондона.
"Это был мир охоты, стрельбы и рыбалки, где пальто Barbour и резиновые сапоги были повседневной одеждой", - говорит Элизабет.
Поэтому, чтобы вписаться в новый мир британского принца, Диане пришлось хорошо постараться. Элизабет считает, что очень помог молодой девушке в то время хороший вкус. Но вот отправной точкой, когда Диана решила кардинально изменится, стало как раз это смелое малиновое платье с рюшами, которое задало тон ее будущему стилю.
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