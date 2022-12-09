Платье, которое никто не видел: модельер Элизабет Эмануэль воссоздала яркий наряд принцессы Дианы

Принцессы Дианы нет с нами уже 25 лет, но благодаря людям, которые были с ней хорошо знакомы, постоянно удается узнать о ней что-то новое. Теперь свою историю рассказала модельер Элизабет Эмануэль.

После выхода сериала "Корона", который не является биографическим, а только основан на жизни королевской семьи, многие могли подумать, что Диана Спенсер была мрачной или тихоней. Однако создательница ее легендарного свадебного платья - британский модельер Элизабет Эмануэль - заверила в недавнем интервью, что это совершенно не так.

Эмануэль рассказала Associated Press, что Диана была очень жизнерадостной и веселой девушкой и то, что показали в сериале совершенно не соответствует действительности. Также она призналась, что сама с восторгом смотрела три первые сезона сериала, но вот, когда в нем появилась леди Ди, дизайнер очень разочаровалась в этом шоу.

С Дианой Элизабет общалась довольно хорошо и часто виделась, ведь помимо свадебного наряда, она шила для нее и другие образы, в которых принцесса появлялась на публике.

По ее словам, создание платья на заказ - длительный процесс, требующий нескольких примерок, что дает клиенту и дизайнеру много времени для разговора. И в течение времени, которые они проводили вместе, Диана казалась счастливой, энергичной молодой женщиной, а не тихой девочкой, которую "Корона" изображает. Также она отметила, что если бы в жизни будущей принцессы действительно были проблемы в то время, они бы знали об этом.

Чтобы показать, то что Диана не была такой, как ее показали в сериале, Элизабет Эмануэль решила воссоздать платье, которое сшила для леди Спенсер в 1981 году. Это было ярко-малиновое платье с рюшами на воротнике, юбке и рукавах.

"И я просто хочу показать, что Диана была веселым, оптимистичным и замечательным человеком", - говорит дизайнер.

Модельер Элизабет Эмануэль воссоздала платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Наряд подчеркивал стройную фигуру Дианы, ее смелость в выборе платьев, хороший вкус и ее яркую натуру. Это платье она надевала всего за несколько дней до своей свадьбы с Чарльзом на вечеринку в Букингемский дворец, но фото в наряде нет, поскольку тогда было другое время и телефонов с камерами еще ни у кого не было, и на частную вечеринку фотографы не приглашались

"Это копия платья, в котором леди Диана в то время была на балу, который был всего за два дня до королевской свадьбы. Так что это было очень-очень захватывающее событие. И она хотела чего-то действительно эффектного и привлекательного для того вечера, потому что весь мир собирался быть той вечеринке", - сказала Эмануэль.

Модельер Элизабет Эмануэль воссоздала платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Также дизайнер отметила, что перед свадьбой Диана очень похудела и хотела подчеркнуть свою новую и стройную фигуру эффектным нарядом, поэтому захотела приталенный фасон.

Модельер Элизабет Эмануэль воссоздала платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Эмануэль создала копию платья для собственного архива по эскизах, которые она сделала более 40 лет назад.

Модельер Элизабет Эмануэль воссоздала платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Платье сшито из блестящей атласной тафты. Но вот что случилось с оригинальным нарядом она не знает, как и то, сохранился ли он вообще.

Модельер Элизабет Эмануэль воссоздала платье принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Еще она отметила, что в сериале все же есть один правдоподобный момент - то как они показывают эволюцию стиля принцессы - от кардиганов и бантов, которые она носила, когда она впервые вышла на публику, до пышных бальных платьев с оборками и воланами и, наконец, до того, как она стала мировой иконой моды в образах от Versace, Dior и Chanel. И это при том, что выросла девушка в деревне и изначально не очень походила на вычурных аристократов из Лондона.

"Это был мир охоты, стрельбы и рыбалки, где пальто Barbour и резиновые сапоги были повседневной одеждой", - говорит Элизабет.

Поэтому, чтобы вписаться в новый мир британского принца, Диане пришлось хорошо постараться. Элизабет считает, что очень помог молодой девушке в то время хороший вкус. Но вот отправной точкой, когда Диана решила кардинально изменится, стало как раз это смелое малиновое платье с рюшами, которое задало тон ее будущему стилю.

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