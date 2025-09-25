Платье, которое она хранит под кроватью: история самого известного и красивого наряда Джулии Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия выбрала для появления на 73-й церемонии вручения кинонаград наряд от Модного дома Valentino. Платье произвело такое впечатление, что стало одним из самых культовых образов с красной дорожки «Оскара».

Уже на момент, когда актриса носила наряд в 2001 году, он считался винтажным, поскольку впервые дебютировал на подиуме в 1992 году как часть кутюрной коллекции Модного дома. Платье было сшито из черного роскошного бархата, а также дополнено прозрачным черным тюлем на декольте и белой окантовкой. Также у него был длинный тюлевый подол, тоже украшен белыми полосами.

Когда актриса позировала в этом наряде с золотой статуэткой в руках, а также с идеальной прической и макияжем, то выглядела сногсшибательно. Это было лаконичное, элегантное и женственное платье, которое идеально подходило для мероприятия.

«Очень изысканное, в стиле кинозвезды сороковых», — так Валентино охарактеризовал это уникальное платье, вдохновленное прошлым.

Но как этот наряд попал к актрисе? Джулия, как и многие другие знаменитости, сотрудничает со стилистами и в то время к церемонии ее готовила Дебби Мейсон.

В бренде Valentino же в то время работала Кристина Виера — она была доверенным лицо дизайнера, работала в его бутике на Родео-драйв во время «Оскаровского» сезона 2001 года. Незадолго до церемонии «Оскар» Валентино сказал Виере: «Приведите мне Джулию Робертс» и она пыталась выполнить это задание.

Согласно книге «Созданы друг для друга: мода и премия „Оскар“» Черное-белое платье Виера заметила среди партии архивных вещей, которые Валентино отправил из Рима в свой флагманский магазин в Беверли-Хиллз в качестве потенциальных нарядов на «Оскар».

«Я примерила его и прошлась в нем», — призналась она. «Я поднималась и спускалась в нем по лестнице. Прежде чем что-либо отправлять от имени Valentino, я всегда надевала его. Нужно убедиться, что актриса может двигаться в платье для „Оскара“. Valentino сказал мне: „Давай, иди и приведи Джулию Робертс“. Поэтому мне пришлось действовать разумно. Мне нужно было убедиться, что платье будет смотреться. Потом я узнала, что Джулию одевает Дебби Мейсон, и поняла, что нашла золотую жилу».

Виера и Мейсон были давно знакомы. Поэтому в понедельник — практически за неделю до «Оскара» Виера позвонила старой знакомой и сказала: «Меня зовут Кристина Виера. Я знаю, что вы ищете платье для „Оскара“, и я точно знаю, что у меня оно есть». Виера организовала для Робертс примерку в бутике Valentino Beverly Hills.

«Я просто подумала, что это красивое платье», — вспоминала Джулия Робертс о черном наряде.

Однако после примерки оказалось, что наряд немного тесный, даже для стройной Робертс.

«Его нужно было немного подкорректировать», — призналась Мейсон. «И существовал риск, что корректировка может не сработать».

Поэтому, пока Робертс выбирала запасной вариант, Вьера организовала вторую примерку на субботу, буквально перед самим «Оскаром», который должен был состояться в воскресенье 25 марта 2001 года. После корректировки платье отправилось к Джулии. В преддверии самой церемонии — в воскресенье утром пиар-директор Робертс позвонил Виере и сообщил: «Поздравляю! Джулия в восторге от платья. Она идет на „Оскар“ в Valentino».

После церемонии актрисы часто возвращают наряды дизайнерам, но Джулии удалось сохранить платье себе. На протяжении многих лет она хранит наряд в коробке под кроватью.

«Оно у меня под кроватью, в коробке», — рассказала Робертс журналу People. «У меня дома есть небольшое пространство, которое мой муж называет коллекцией исторических вещей. Я думаю: „Не могу от этого избавиться, как насчёт Хейзел?“» — рассказала Робертс изданию, что сохранила платье для дочери.

Сам Валентино называл момент, когда Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в его платье, кульминацией своей 45-летней карьеры: «Я одевал так много людей, но я должен быть искренним. Человек, который сделал меня по-настоящему счастливым, — это Джулия Робертс. Когда она получила „Оскар“ за „Эрин Брокович“, я смотрел это по телевизору, и я был так рад, что она появилась в моем платье».