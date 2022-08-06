Платье, которое прославило модельера Эли Сааба: история эффектного образа Холли Берри для "Оскара"

Творение дизайнера для Холли стало одним из культовых нарядов красной дорожки "Оскара", ведь со дня когда она его надела прошло уже 20 лет, а платье еще на слуху, им восхищаются и постоянно добавляют в подборки лучших образов церемонии.

Сейчас имя ливанского модельера Эли Сааба знают многие, поскольку в его роскошных платьях с вышивкой бисером и пайетками выходят замуж принцессы и модели, а также различные знаменитости появляются на красных дорожках самых престижных церемоний. Однако так было не всегда, и прорыв этого дизайнера случился в 2002 году, когда его клиенткой стала актриса Холли Берри.

В том году Холли была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Бал монстров". 24 марта она ушла домой с золотой статуэткой став первой темнокожей женщиной в истории удостоенной это награды за исполнение главной роли в фильме. Но также ее появление на красной дорожке сделало звездой дизайнера Эли Сааба, который создал ее особенный наряд.

Платье Холли было выполнено из двух видов ткани бордового оттенка. Верх был из тонкой прозрачной сетки, которую украшала аппликация в виде лилий и листьев, а вот юбка из переливающейся тафты была приталенной, длинной и имела немного ассиметричный крой в районе бедер. Сзади юбка платья была дополнительно украшена тканью, которая перетекала в небольшой шлейф.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Это платье было первым нарядом, который Сааб создал для дорожки "Оскара" и моментально прославился, ведь на следующий день после церемонии актриса была во всех СМИ и говорили не только о ее победе, но и о ее эффектном наряде. У дизайнера сразу появилось много новых заказов, а уже через год, в мае 2003-го, Французская федерация кутюрье пригласила Элли стать членом их организации, и уже в июле того ж года он показал свою первую коллекцию от кутюр в Париже.

Холли Берри / Фото: Associated Press

"Холли Берри сделала имя Elie Saab более популярным… ей удалось вывести имя Elie Saab на международный рынок. [Она] причина, по которой мой бренд взлетел", - сказал как-то он, размышляя.

Сегодня же показы романтичных роскошных платьев дизайнера проходят на Неделях высокой моды в Париже и его бизнес включает в себя парфюмерию, обувь, сумки, а также свадебные платья.

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