Платье, которое сделало из Каролины Эрреры звезду: история свадебного наряда Кэролайн Кеннеди

Это гламурное платье было сшито в лучших традициях моды 80-х годов и таило в себе несколько сентиментальных деталей, добавленных в память о покойном отце невесты.

Венесуэльско-американский модельер Каролина Эррера является одним из самых известных представителей модной индустрии, и за многие годы своей карьеры она одевала самых известных женщин в мире, среди которых были и голливудские звезды, и первые леди. Однако невероятная слава пришла к бренду этой женщины, когда она сшила свадебное платье для представительницы одной из самых известных семей Америки - дочери застреленного президента Джона Кеннеди.

25-летняя Кэролайн Кеннеди вышла замуж за 41-летнего Эдвина Шлоссберга 19 июля 1986 года в Массачусетсе. Церемония была закрытой, и многие детали свадьбы держались в строгом секрете, чтобы защитить частную жизнь молодоженов. Тем не менее известно, что проводилась она в милой небольшой католической церкви Богоматери Победы в Сентервилле, а затем для празднования гости переместились в поместье Кеннеди в Хайаннис-Порте, где прошел прием. Учитывая опыт семьи Кеннеди, охрана на мероприятии была жесткой, однако некоторые подробности мероприятия все же были известны, поскольку фотографов к церкви таки подпустили.

Кэролайн появилась перед самой церемонией в белоснежном платье с длинным шлейфом. Наряд для девушки создала эксклюзивно Каролина Эррера. Известно, что мать Кэролайн - Жаклин Кеннеди-Онассис - была поклонницей бренда, поэтому попросила дизайнера создать свадебное платье для своей дочери.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

Учитывая, что первый показ бренда Carolina Herrera состоялся в 1980 году, появление представительницы клана Кеннеди в наряде от этой марки в день своей свадьбы добавило бренду особой популярности. Также это был первый столь важный и масштабный заказ для дизайнера.

Подробности создания наряда особо не разглашались, но известно, что невеста сотрудничала с дизайнером во время его разработки. Можно заметить, что платье создано по классической моде 80-х годов: у него короткие рукава-фонарики, цветочная аппликация в верхней части, заниженная талия и элегантный круглый вырез. Также у наряда была отделка тонким кружевом на длинном 6-метровом подоле. Что касается юбки, то она была пышной, а сам наряд сшит из плотной шелковой ткани, характерной для бренда Carolina Herrera. На голове у невесты была большая цветочная заколка, к которой крепилась длинная фата из тюля, тоже расшитого цветами, а в руке она несла небольшой букет из белых орхидей.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

На первый взгляд образ кажется очень лаконичным, но в него Кэролайн заложила очень много тайных символов. Лиф платья и фата были расшиты белыми трилистниками, которые являлись сентиментальной данью ирландскому происхождению отца невесты. В ушах у нее были серьги с бриллиантами и жемчугом, которые изначально были подарком ее отца матери, вероятно, их она одолжила у нее для праздника.

Кэролайн Кеннеди / Фото: Associated Press

Также заметный сентиментальный элемент свадьбы - голубые васильки - они были любимыми цветами президента Кеннеди. Эти цветы изображены на платьях подружек невесты, также из них были букеты, венки, бутоньерки и украшения в их волосах. Васильки украшали пиджаки шаферов и близких родственников невесты. Также в бледно-голубом цвете были пояса на нарядах девочек-цветочниц. Церковь и территория возле нее были украшены живыми цветами.

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