Платье, которое сделало из Мэрилин Монро звезду: что известно о белом развевающемся наряде актрисы

В 1955 году на экраны вышел один из самых успешных фильмов Мэрилин Монро - романтическая комедия "Зуд седьмого года". Именно в этом фильме знаменитая блондинка играет в белом плиссированное платье, которое в итоге стало одним из самых узнаваемых и культовых в истории кино. Но сцена, в которой наряд появляется, повлияла непосредственно и на личную жизнь звезды.

Несмотря на то, то на экране Мэрилин Монро играла в основном наивные роли из-за чего к ней приклеился образ "глупой блондинки", в жизни она, конечно же, такой не была. Мэрилин была довольно закрытым человеком с непростой личной историей и склонностью к депрессиям. 1950 годы стали удачными для карьеры актрисы, ведь в этот период жизни она снялась в наибольшем количестве фильмов.

В 1954-м она приступает к работе в фильме "Зуд седьмого года", основаного на пьесе 1952 года. По сюжету фильма, главный герой - женатый мужчина - издатель дешевых 25-центовых карманных книжек из Нью-Йорка, переживает кризис среднего возраста. Монро в фильме играет его соседку-красотку, которая становится объектом сексуальных фантазий для героя. Когда жена мужчины уезжает на отдых, он начинает заигрывать с соседкой и приглашает ее в кино.

После сеанса пара выходит из кинотеатра, на улице очень жарко, поэтому героиня Монро становится на вентиляционную решетку метро, ​​​​чтобы ощутить поток холодного воздуха, от проезжающего в подземке поезда. В фильме в этот момент показывают только похотливый взгляд главного героя и ноги его спутницы, однако во время съемок сцены, которые проводись в Нью-Йорке, был настоящий фуррор.

Мэрилин Монро / Фото: Giphy.com

На актрисе было то самое платье, которое сегодня узнает каждый. Съемка проходила в час ночи, на углу Лексингтон-авеню и 52-й улицы. Несмотря на то, что сцена кажется очень простой, ее снимали 14 раз. Ради резонанса, студия Fox пригласила журналистов, 100 фотографов, а также накануне распустила слух о появлении Монро, поэтому вокруг съемочной площадки собралось около 5 тысяч любопытных зрителей, которые никак не давали снять момент с платьем - когда дул ветер и юбка актрисы поднималась, все вокруг (а это в основном были мужчины) начинали кричать "Выше! Выше!" и свистеть.

Мэрилин Монро / Фото: Associated Press

Также на съемках присутствовал второй муж Мэрилин - бейсболист Джо Ди Маджо. Отношения у пары не клеились и были на грани развода. Мужчина был ревнивым и властным, общественное внимание на задравшуюся юбку жены и крики мужчин вокруг, его очень взбесили, поэтому он покинул площадку, считав эту сцену эксгибиционистской. Известно, что после того как Мэрилин вернулась после работы в отель St. Regis, супруги очень поссорились в их номере 1105. Спустя три недели после инцидента, Монро вернувшись из Нью-Йорка в Калифорнию и подала на развод, всего лишь после девяти месяцев брака с Джо.

Но несмотря на грустный конец любовной истории, платье сделало свое дело - эффектные кадры знаменитой блондинки оказались на первых полосах всех газет, что прибавило популярности ей и, конечно же, самому фильму. А вот после того, как стало известно, что пара расстается, в Daily News вышла статья с заголовком "Мэрилин рассталась с Джо из-за сексуальных фотографий". Конечно же, это тоже было на пользу грядущему фильму.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо / Фото: Getty Images

Однако из-за криков фанатов тогда снять ничего полноценно так и не получилось, поэтому Fox построили точную копию нью-йоркской улицы уже в Голливуде, где в результате и был завершен момент с летящим платьем.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Сразу после окончания работы над этой картиной, Монро уезжает из Голливуда, открывает собственную продюсерскую студию и начинает судебные тяжбы со студией Fox Film Corporation из-за ее низких гонораров и заявляет, что "устала от одних и тех же старых сексуальных ролей". В прессе опять скандал, его очень активно освещают, актриса выставляется не в лучшем свете. Это все вызывает еще больший интерес к фильму, который выходит на экраны летом 1955 года. "Зуд седьмого года" стал единственной работой Монро, выпущенной в этот год, а коммерческий успех фильму (6 миллионов долларов) принесла именно сцена в белом плиссированное платье, которая считалась на тот момент очень пикантной и горячо обсуждалась. Пользуясь моментом вокруг скандалов в личной жизни актрисы, судебнях разбирательств и интереса к платью, Fox пошла на небольшую уловку - разместила фото из Нью-Йорка на постерах к фильму.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Огромная реклама фильма с Мэрилин Монро на Таймс-сквер, 1955 год / Фото: Getty Images

Автором этого легендарного наряда является стилист, костюмер и друг (и согласно некоторых сплетен даже любовник) Мэрилин - Уильям Травилла. Он создал для актрисы очень много кинообразов, но этому не придавал особого значения, называя его "это глупое маленькое платье".

Наряд представляет собой коктейльное платье цвета слоновой кости, выполненное из плиссированной ткани. Фасон был очень простым: V-образное глубокое декольте, легкая юбка, подчеркнутая талия, лаконичный декор в виде нескольких полосок ткани под грудью и маленький, практически незаметный бантик. Декольте было оформлено американской проймой и халтером. На спине у платья есть застежка-молния, а сзади на халтере - крошечные пуговицы.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Такой фасон наряда был очень модным для 50-х годов, поэтому неудивительно, что Травилла выбрал именно его. На фигуре актрисы он смотрелся лаконично, но очень соблазнительно. Но больше чем хотела, актриса не показала, когда платье поднялось, ведь предусмотрительно надела под наряд две пары трусов.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

После смерти Мэрилин в 1962 году, Травилла хранил платье вместе с другими нарядами актрисы. Далее наряд оказался в коллекции актрисы и коллекционера Дебби Рейнольд, которая по ее собственным словам, купила его за 200 долларов еще в 1971 году. Изначально она планировала открыть музей, где были бы выставлены все ее ценные находки, но будучи на грани банкротства она решила распродать большую часть коллекции в 2011 году. Среди выставленных на продажу лотов было и белое платье из фильма "Зуд седьмого года". Наряд продали на аукционе за 4,6 миллиона долларов плюс один миллион комиссионных, что в сумме составило 5,6 миллиона долларов. Выигрышная ставка была сделана по телефону, и теперь платье находится в частной коллекции - новый таинственный владелец наряда остался неустановленным.

Также Травилла хранил эскиз платья, который после его смерти продали на аукционе за 50 тысяч долларов.

Эскиз платья Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Больше всего образ из фильма "Зуд седьмого года" повлиял на образ самой Монро. Спустя десятилетия после премьеры, кокетливое белое платье стало символом самой актрисы, а ее образ в этом наряде частью поп-культуры: ее изображали в фильмах, рисовали, создавали скульптуры, статуи, инсталяции, воссоздавали в фотосессиях и клипах.

Статуя Мэрилин Монро в Чикаго / Фото: Associated Press

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