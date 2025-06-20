- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 808
- Время на прочтение
- 2 мин
Платье, которое восхищает и сегодня: что известно о нежном свадебном наряде Одри Хепберн
Несмотря на то, что с момента, когда актриса носила это платье прошло уже больше 70 лет, наряд продолжает выглядеть стильно и современно.
В Украине актрису Одри Хепберн в первую очередь знают по культовой картине «Завтрак у Тиффани», однако еще до выхода этой истории, она играла в театре, где познакомилась со своим первым мужем Мелом Феррером. Пара поженилась 25 сентября 1954 года в Швейцарии.
Церемония была скромной и тайной, а свадебное платье, которое Одри выбрала, по сей день вызывает восхищение и выглядит очень современно. Несмотря на то, что актриса дружила с Юбером де Живанши, ее свадебное платье создал не он, а Пьер Бальман.
Платье Одри было длины миди, имело рукава-фонарики, подчеркнутую талию, пышную юбку и выполнено из нежной шелковой ткани. На спине платье украшал большой бант. Спереди наряд также дополняли изящные пуговицы.
Декольте или выреза у платье не было, а вместо этого у него был воротник-стойка. Также Одри дополнила наряд высокими белыми перчатками, туфлями на каблуках и венком из цветов.
«Она была сама себе хозяйка», — говорит Шон Хепберн Феррер, единственный ребенок пары. «Если вы задумаетесь о том, какими свадебные платья являются сегодня — со всей этой вычурностью, длинными шлейфами и всем прочим — она выбрала что-то современное для своей первой [свадьбы]».
Также сын актрисы добавил, что свадьба была организована быстро, поэтому, вероятно, платье не было сшито на заказ, а было куплено уже готовым. Шон Хепберн Феррер сохранил этот наряд матери и демонстрировал его на выставках.